به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «افغانستان عاری از پولیو» بر ضرورت واکسیناسیون منظم کودکان و دریافت دوزهای تکمیلی واکسن فلج اطفال تأکید کرد.

این نهاد روز دوشنبه، ۱۸ آبان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که کودکان با دریافت هر دوز اضافی واکسن، محافظت بیشتری در برابر بیماری فلج اطفال پیدا می‌کنند. این نهاد همچنین تأکید کرد که واکسیناسیون منظم به تقویت سیستم ایمنی بدن کودکان و حفاظت از سلامت جامعه کمک می‌کند.

این پیام در حالی منتشر شده است که دور جدید کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان از دوم نوامبر (۱۱ آبان) آغاز شده و هدف آن واکسیناسیون ۱۲.۸ میلیون کودک زیر پنج سال است. این کارزار در استان لوگر نیز از ۹ تا ۱۳ نوامبر (۱۸ تا ۲۲ آبان) اجرا می‌شود.

افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان، در کنار پاکستان، است که ویروس وحشی فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شمار موارد مثبت این بیماری در افغانستان در سال ۲۰۲۶ به ۴۲ مورد رسیده است؛ رقمی که ضرورت تداوم واکسیناسیون را دوچندان می‌کند.

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