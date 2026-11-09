به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حالا که بحمدلله قدرت جمهوری اسلامی ایران بر تمام جهان آشکار شده و شکست ابرقدرتی مثل آمریکا و اسرائیل را در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دیده اند، خیلی جای تعجب است که رژیم خفیف و ضعیف آل خلیفه که استحکامی ندارد چطور جرأت می کند ۶۰ تن از علماء و روحانیون شیعه بحرین را دسته جمعی محاکمه کند! ظاهراً عقل از سر آنان رفته است و مقدمه سقوط قریب الوقوع خود را رقم می زنند!

در پی انتشار اخباری مبنی بر اینکه رژیم آل خلیفه قصد دارد فردا جمع کثیری از علماء و روحانیون بحرین را دسته جمعی محاکمه و مجازات نماید، مرتضی نجفی قدسی در یادداشتی به تبیین این موضوع پرداخته و نسبت به وقوع این جنایت هشدار داده است.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

«أَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ» (سوره ی نمل، آیه ی ۶۲)

آیا کسی هست که دعای انسان مضطر را هنگامی که او را بخواند اجابت کند وگرفتاری اش را برطرف سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد، آیا معبودی جز خدا هست؟ چه اندک پند می گیرید!

امیدوارم شیعیان مظلوم بحرین مشمول این آیه ی شریفه شوند و خدای متعال که یاور ستمدیدگان و مظلومان است، دعای این شیعیان در بند را اجابت فرماید و حاکمیت بحرین را به آنان بسپارد و شر آل خلیفه را از سر آنان کم کند.

بر طبق اخبار واصله رژیم سفاک و ستمگر بحرین قرار است فردا بیش از ۶۰ تن از روحانیون و علمای شیعه بحرین را در یک دادگاهی فرمایشی به اتهاماتی واهی محاکمه نماید و آنها را بلکه به دار مجازات بسپارد!

خیلی جای تعجب است هم اکنون که پایگاههای نظامی اربابشان آمریکا در منطقه در هم کوبیده شده و قابلیت عملیاتی ندارند و رژیم پشتیبان بحرین یعنی سعودی ها هم درگیر جنگ با یمن هستند و هر روزه موشکهای یمنی به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی آنها اصابت می کند و پیوسته درخواست کمک از کشورهای دیگر دارد، رژیم آل خلیفه چطور جرأت می کند دست به چنین بازی خطرناکی بزند؟!

مردم بحرین عموماً از حاکمان بحرین متنفرند و برای آزادی از جور و ستم آنان روزشماری و لحظه شماری می کنند.

رژیم بحرین تصور نکند شیعیان بحرین تنها هستند و کسی را ندارند و می تواند هر بلایی را به سر مردم آنجا بیاورد! هرگز چنین نیست و مطمئناً جمهوری اسلامی در مقابل چنین جنایاتی هیچگاه سکوت نخواهد کرد.

بحرین همیشه بخشی از امپراطوری ایران بوده است و در نقشه های دوره ی قاجار و پهلوی به عنوان استان چهاردهم ایران شناخته می شد و حتی در دوران نخست وزیری دکتر مصدق یک صندلی خالی در مجلس شورای ملی برای بحرین معین شده بود.

متأسفانه در سال ۱۳۴۷ حکومت شاه در اثر فشار انگلستان اعلام کرد که حاضر است از حکومت بحرین دست بردارد و متعاقب آن سازمان ملل هم وارد موضوع شد و در انتخاباتی کاملاً جهت دار و برنامه ریزی شده اعلام کردند مردم بحرین به استقلال رأی دادندو در سال ۱۳۴۹ استان بحرین رسماً از ایران جدا شد و از آن هنگام عملاً رژیم آل خلیفه تحت سلطه آل سعود بوده است و هر گاه مردم مسلمان و شیعیان مظلوم آنجا کوچکترین تحرکی داشته اند، مزدوران آل سعود وارد بحرین شده و به سرکوب مردم بی دفاع پرداخته اند.

رژیم آل سعود عملاً نیمی از منامه را به عشرتکده خود تبدیل کرده و سعودی های عیاش هر شب جمعه با ماشینهای مدل بالا وارد بحرین می شوند بطوری که در هتل های منامه یک اتاق خالی پیدا نمی شود!

به هر حال رژیم آل خلیفه سست بنیاد است و مخصوصاً در این شرایط که آمریکا راهی برای بازگشت به خلیج فارس ندارد، محاکمه گسترده دهها نفر از علماء و روحانیون بحرین بمثابه ریختن بنزین روی آتش است!

سالها پیش در کتابی به نام «جنگ های آینده آمریکا که خود آمریکایی ها نوشته بودند و پیش بینی کرده بودند که در آینده آمریکا جنگهایی با چین، روسیه، کره شمالی و ایران خواهد داشت و برای هر کدام سناریویی نوشته بودند.

در بخش مربوط به ایران خواندم که به محض حمله ی آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در منطقه حمله کرده و با توجه به علاقه و گرایش شدید مردم بحرین به ایران، این کشور را اشغال می کند و به راحتی به بحرین مسلط می شود.

در بخش بعدی این پیش بینی خواندم که در حمله ی مجدد آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی به حامیان آمریکا حتی تا اروپا حمله می کند و به راحتی موشکهای ایران به اروپا می رسند!

این مطالب پیش بینی های خود آنهاست که شاید ۳۰ سال پیش گفته اند و از آن هنگام برای جنگ با جمهوری اسلامی برنامه ریزی می کردند.

حالا که بحمدلله قدرت جمهوری اسلامی ایران بر تمام جهان آشکار شده و شکست ابرقدرتی مثل آمریکا و اسرائیل را در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه دیده اند، خیلی جای تعجب است رژیم خفیف و ضعیف آل خلیفه که استحکامی ندارد چطور جرأت می کند ۶۰ تن از علماء و روحانیون شیعه را یکجا محاکمه کند!

ظاهراً عقل از سر آنان رفته است و مقدمه سقوط قریب الوقوع خود را رقم می زنند!

قطعاً خدا یار و یاور مظلومان است و روزی رژیم آل خلیفه سزای ظلم ها و جنایتهایش را خواهد دید. «وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِیهِ الْأَبْصَارُ» (ابراهیم، ۴۲)

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