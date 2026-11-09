به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، امروز (دوشنبه، ۱۸ آبان) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که عبدالسلام حنفی عصر روز گذشته با فاطمه رباب، نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و هیئت همراه او دیدار کرده است.

بر اساس این اعلام، فاطمه رباب در این دیدار از آنچه اقدامات توسعه‌ای طالبان در افغانستان خوانده شده، ابراز خرسندی کرد و خواستار تداوم تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی و آبادانی این کشور شد.

رئیس یوناما همچنین تأکید کرد که سازمان ملل در کنار هماهنگی کمک‌های بشردوستانه، درصدد گسترش همکاری‌ها برای ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان، فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی و توزیع کمک میان مهاجران است. نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل همچنین از اقدامات طالبان در رسیدگی به مهاجران بازگشته قدردانی کرد.

در مقابل، عبدالسلام حنفی با اشاره به بازگشت بیش از هشت میلیون مهاجر به افغانستان، گفت طالبان تمام توان خود را برای رسیدگی به وضعیت آنان به کار خواهد گرفت و نهادهای مسئول باید برای حمایت از حقوق، ایجاد اشتغال و ساخت سرپناه برای این افراد همکاری کنند.

درخواست طالبان از سازمان ملل برای تأمین اشتغال و سرپناه مهاجران در حالی مطرح می‌شود که مسئولیت اصلی ایجاد شرایط پایدار زندگی و تأمین حقوق شهروندان بر عهده حاکمیت این کشور است. افزون بر این، محدودیت‌های گسترده طالبان بر اشتغال و فعالیت اجتماعی زنان و دختران، ظرفیت اقتصادی خانواده‌ها و مشارکت بخش بزرگی از جامعه در روند بازسازی و تأمین معیشت را محدود کرده است.

از این روی به نظر می‌رسد، رسیدگی به بحران مهاجران صرفاً با درخواست کمک از نهادهای بین‌المللی امکان‌پذیر نیست و به سیاست‌های فراگیر، رفع محدودیت‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های واقعی اشتغال در داخل افغانستان نیاز دارد.

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