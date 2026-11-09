به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش مطالبات مردم یمن برای اجرای حملات گسترده‌تر در عمق خاک عربستان سعودی در واکنش به حملات هوایی ریاض به یمن که قربانیان غیرنظامی برجای می‌گذارد، نیروهای مسلح یمن دامنه حملات خود به عمق خاک عربستان را گسترش داده‌اند. حملاتی که این بار مرکز مالی «ملک عبدالله» در مرکز پایتخت عربستان را نیز هدف قرار داده است. این نیروها همچنین تهدید کرده‌اند که مجموعه «بولیوار» نیز در فهرست اهداف بعدی قرار دارد. مکانی که سازمان سرگرمی عربستان به ریاست «ترکی آل‌الشیخ»، جشنواره‌ها و برنامه‌های هنری «موسم الریاض» را در آن برگزار می‌کند.

تهدید یمن به عبور از خطوط قرمز در عمق عربستان

یک منبع نظامی در شهر «صنعاء» پایتخت یمن در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» لبنان تأکید کرد که گرایشی جدی به سمت افزایش سطح تنش و تشدید درگیری‌ها وجود دارد. پاسخی به کشتارهایی که جنگنده‌های سعودی علیه ده‌ها نفر از شهروندان یمنی در منطقه «بنی‌حشیش» در شرق پایتخت یمن، بازار «الحضاره» در منطقه «الوازعیه» در غرب تعز و همچنین جنایت‌های مستمر علیه غیرنظامیان در صعده، ساحل غربی و مناطق آزادشده تعز مرتکب شده‌اند»

این منبع افزود: مواجهه با عربستان سعودی اکنون به مرحله‌ای کاملاً باز رسیده و دیگر هیچ خط قرمزی در آن وجود ندارد.

او همچنین فاش کرد که سطح حملات در عمق خاک عربستان طی روزهای آینده افزایش خواهد یافت و دامنه آن از تأسیسات نفتی و فرودگاه‌ها فراتر می‌رود و اهداف حساس نظامی، مالی و گردشگری را نیز دربر خواهد گرفت. به گفته این منبع، احتمال دارد مجموعه «بولیوار» با تمامی امکانات و بخش‌های مختلف آن به یکی از اهداف نیروهای مسلح یمن، تبدیل شود.

۱۰ عملیات نظامی در عمق خاک عربستان

در پی شهادت بیش از ۱۲۰ غیرنظامی یمنی در استان‌های تعز، صنعاء و صعده بر اثر سلسله حملات هوایی عربستان که شمار آنها طی دو روز گذشته از ۲۰۰ مورد فراتر رفته است، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی یمن، وعده انتقام خون کودکان و زنانی را داد که در این حملات به شهادت رسیده‌اند.

در همین راستا، نیروهای مسلح یمن ۱۰ عملیات نظامی را در عمق خاک عربستان و همچنین علیه مراکز تجمع نیروهایی که با هدایت افسران سعودی در جبهه‌های لحج، الجوف و مأرب مستقر شده بودند، اجرا کردند.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز گذشته از اجرای چهار عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک کروز و پهپاد خبر داد.

به گفته او، نخستین عملیات فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر ریاض را هدف قرار داد. فرودگاهی که از زمان نخستین حمله در ۱۱ سپتامبر گذشته تاکنون همچنان از چرخه فعالیت خارج است. در این عملیات همچنین مخازن فرآورده‌های نفتی شرکت «آرامکو» در شهر «ریاض» و مرکز مالی «ملک عبدالله» هدف قرار گرفتند.

عملیات دوم تأسیسات شرکت آرامکو در منطقه «بقیق» را هدف قرار داد که به آتش‌سوزی در این تأسیسات منجر شد. عملیات سوم و چهارم نیز علیه تجمعات نظامی وابسته به عربستان در شمال‌شرق شهر مأرب و منطقه «المضاربه» در غرب استان لحج واقع در جنوب یمن، انجام شدند.

از تأسیسات نفتی تا مراکز راهبردی اقتصادی

این حملات دومین دور از پاسخ نظامی نیروهای مسلح یمن به حملات عربستان محسوب می‌شود. پیش از این نیز نیروهای مسلح یمن از اجرای شش عملیات در عمق خاک عربستان خبر داده بودند که مهم‌ترین آنها هدف قرار دادن ایستگاه‌های انتقال نفت متعلق به شرکت آرامکو در شهر ریاض، مخزن تقطیر در پالایشگاه‌های پایتخت عربستان، تأسیسات «خریص» و ایستگاه شماره ۸ پمپاژ نفت در منطقه «الدوادمی» بود.

ایستگاه الدوادمی یکی از مراکزی است که وظیفه انتقال نفت از طریق خط لوله «شرق به غرب» را بر عهده دارد. خط لوله‌ای که تأسیسات نفتی مناطق شرقی عربستان را به بندر «ینبع» در ساحل دریای سرخ متصل می‌کند.

هشدار یمن به سرمایه‌گذاران؛ بورس عربستان در معرض خطر

یک منبع اقتصادی در شهر صنعاء در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» اظهار داشت که هدف قرار گرفتن مرکز مالی ملک عبدالله، پیامدها و نشانه‌های مهمی درباره ناتوانی نظام سعودی در حفاظت از مهم‌ترین تأسیسات خود به همراه دارد.

این منبع یادآور شد که نیروهای مسلح یمن پیش‌تر به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درباره خطرات ادامه فعالیت در فضای جنگی هشدار داده و به آنها توصیه کرده بودند سرمایه‌های خود را خارج کرده و عربستان را ترک کنند.

به گفته این منبع، حمله به مرکز مالی ملک عبدالله نشان می‌دهد که نیروهای مسلح یمن، توانایی هدف قرار دادن هرگونه تأسیسات اقتصادی را در هر نقطه‌ای از عربستان دارند و در نتیجه، تمامی سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی متعلق به اشخاص و شرکت‌ها در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

او همچنین اشاره کرد که زیان واردشده به سهام شرکت آرامکو در بازار بورس عربستان که از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، سایر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

۲۱ شهرک صنعتی عربستان در فهرست اهداف احتمالی

این منبع اقتصادی هشدار داد که حدود ۲۱ شهرک صنعتی عربستان که بخش عمده آنها در حوزه صنایع پتروشیمی و شیمیایی فعالیت می‌کنند، دیگر از امنیت برخوردار نخواهند بود.

او در توضیح این موضوع گفت: در برابر هر کارخانه یمنی که هدف قرار بگیرد، یک شهرک صنعتی عربستانی به‌عنوان هدفی معادل در نظر گرفته خواهد شد. این مناطق به‌سرعت قابلیت شعله‌ور شدن دارند و هدف قرار دادن آنها برای نیروهای یمنی به تعداد زیادی موشک و پهپاد نیاز نخواهد داشت.

تلاش ریاض برای فعال‌سازی مسیر دیپلماسی از طریق عمان

هم‌زمان با افزایش حملات یمن، عربستان روز گذشته «هانس گروندبرگ» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن را به سفر دیگری به عمان فرستاد تا شاید بتواند گشایشی در مسیر دیپلماسی ایجاد کند.

این تحرک دیپلماتیک در شرایطی صورت می‌گیرد که یمن همچنان بر اجرای تعهدات عربستان در چارچوب نقشه راه سازمان ملل، تأکید دارد و پیشنهادهای پیشین عربستان را که از نگاه یمن خواسته‌های این کشور را تأمین نمی‌کنند، رد کرده است.

فرستاده سازمان ملل روز گذشته با «بدر البوسعیدی» وزیر امور خارجه عمان، دیدار و درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش و ازسرگیری روند سیاسی در یمن گفت‌وگو کرد. موضوعی که رسانه‌های عمانی نیز آن را گزارش داده‌اند.