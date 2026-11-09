به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «گوئو جیاکون» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به گزارش روزنامه «واشنگتن‌پست» درباره درخواست آمریکا از پکن برای کمک به پایان دادن به جنگ علیه ایران، بر ضرورت حل‌وفصل اختلافات تهران و واشنگتن از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ادامه درگیری به نفع هیچ‌یک از طرف‌ها نیست، خواستار استفاده از راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلافات شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که روزنامه «واشنگتن‌پست» در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا با حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور از چین خواسته است از نفوذ خود بر ایران برای کمک به پایان جنگ استفاده کند. بر اساس این گزارش، پکن نیز این درخواست را به تهران منتقل کرده است.

چین در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود برای کاهش تنش در غرب آسیا را افزایش داده است. بر اساس گزارش «واشنگتن‌پست» در ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵)، مقام‌های ارشد چین در پکن با نمایندگان ایران، عربستان و عمان دیدار کردند و پکن بر ضرورت کاهش تنش و حل سیاسی اختلافات تأکید داشت.

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