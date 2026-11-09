به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده‌اند که کشورهای اروپایی نسبت به پیشنهاد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا با مشارکت روسیه، نگرانی و تردید جدی دارند.

بر اساس این گزارش، پیشنهاد مبهم واشنگتن برای ایجاد یک نظام امنیتی جامع در اروپا، نگرانی پایتخت‌های اروپایی را برانگیخته است؛ زیرا کشورهای اروپایی بیم دارند که چنین طرحی به حاشیه رانده شدن آن‌ها منجر شود.

این گزارش می‌افزاید که ناتو نیز پیش از این از برنامه‌های آمریکا مطلع نشده و دیپلمات‌ها، مقام‌ها و نمایندگان اتحادیه اروپا درباره این پیشنهاد تردید دارند.

جرد کوشنر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا چهارم نوامبر اعلام کرده بود که واشنگتن در چارچوب مذاکرات مربوط به حل‌وفصل بحران اوکراین، به دنبال ایجاد یک ساختار امنیتی جامع است. وی گفته بود دستیابی به صلح پایدار در اروپا مستلزم توافق‌هایی با مشارکت روسیه و متحدان آمریکا در ناتو است.

ترامپ نیز پنجم نوامبر از آماده‌سازی یک توافق امنیتی مهم در اروپا، فراتر از مسئله اوکراین، خبر داده و ابراز اطمینان کرده بود که روسیه و آمریکا به توافقی درباره حل‌وفصل بحران اوکراین و امنیت اروپا نزدیک شده‌اند.

در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ششم نوامبر گفته بود این اتحادیه قصد ندارد درباره ایجاد ساختار امنیتی جدید اروپا با روسیه و آمریکا مذاکره کند و حفظ نظام موجود را در دستور کار دارد. وی همچنین بر ضرورت مشارکت اتحادیه اروپا در مذاکرات واشنگتن و مسکو درباره اوکراین تأکید کرده بود.