به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه‌های پاکستانی «داون» و «نیشن» روز یکشنبه(۱۷ آبان) اظهارات ثمر هارون بلور، مشاور استاندار ایالت خیبرپختونخوا در امور اطلاع‌رسانی و روابط عمومی را درباره تداوم محدودیت‌های تجاری میان پاکستان و افغانستان بازتاب دادند.

بر اساس گزارش روزنامه داون، بلور روز شنبه تأکید کرد که ازسرگیری فعالیت‌های عادی تجاری میان دو کشور به برطرف شدن نگرانی‌های امنیتی پاکستان و همکاری عملی مقام‌های افغانستان بستگی دارد.

وی از مقام‌های طالبان خواست مانع استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه پاکستان شوند و افزود که تا زمانی که حاکمیت و امنیت پاکستان با تهدید مواجه باشد، بازگشایی مسیرهای تجاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

مشاور استاندار خیبرپختونخوا همچنین با اشاره به وضعیت امنیتی این ایالت گفت که با وجود بهبود نسبی نظم و امنیت در نتیجه افزایش گشت‌زنی پلیس و هماهنگی نیروهای امنیتی، تهدید تروریسم همچنان پابرجاست.

روزنامه نیشن نیز در گزارشی از گفت‌وگوی تلویزیونی بلور، موضع او درباره مشروط بودن ازسرگیری تجارت با افغانستان را بازتاب داده است.

گفتنی است، گذرگاه‌های اصلی تجاری پاکستان و افغانستان از اکتبر ۲۰۲۵، در پی درگیری‌های مرزی و حملات هوایی پاکستان به افغانستان، با تعطیلی و محدودیت مواجه شده‌اند. اسلام‌آباد طالبان را به فراهم کردن زمینه فعالیت تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان متهم می‌کند؛ اتهامی که طالبان آن را دائما رد کرده است.

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