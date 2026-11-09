به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سرتیپ دوم «محمدرضا علیان‌نژاد» معاون تربیت و آموزش ارتش، در مراسم افتتاحیه مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه(ع) که امروز (دوشنبه) در پادگان آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) برگزار شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه، فرماندهان توانمند و تحت حاکمیت ولایت فقیه، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های راهبردی خود را در زمان مقتضی به نمایش می‌گذارد.



وی با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران افزود: در ادبیات نظامی، پیروز جنگ زمانی مشخص می‌شود که کشور مهاجم به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست یابد؛ بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مؤلفه‌های قدرت ملی و توان نظامی خود، در برابر دشمن ایستادگی کرد و از کشور دفاع کرد.



معاون تربیت و آموزش ارتش، جوانان مؤمن، متدین و معتقد به نظام را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت جوانان داوطلب و شجاعی برخوردار است که در صورت تعرض دشمن به کشور، برای دفاع از میهن و تمامیت ارضی آن از جان خود می‌گذرند.



وی با اشاره به مأموریت آموزشی ارتش در تربیت نیروهای انسانی اظهار داشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران سالانه ده‌ها هزار نفر از جوانان را در قالب نیروهای وظیفه، درجه‌دار و دانشجو جذب می‌کند و آموزش‌های لازم را در مراکز آموزشی خود به آنان ارائه می‌دهد.



امیر سرتیپ دوم علیان‌نژاد ادامه داد: برابر دستور فرمانده کل ارتش، مأموریت جدیدی به ارتش واگذار شده است تا بخش قابل توجهی از جوانانی را که با افتخار عنوان جان‌فدا را برای خود انتخاب کرده‌اند و آمادگی دارند برای دفاع از کشور آموزش ببینند، تحت آموزش‌های مورد نیاز قرار دهد.



وی با تأکید بر تداوم این مأموریت آموزشی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران این مأموریت را تا آموزش آخرین نفر از داوطلبان جان‌فدا ادامه خواهد داد و در این راستا، دوره‌های آموزشی مختلفی با همکاری سازمان بسیج مستضعفین طراحی شده است.



معاون تربیت و آموزش ارتش با تشریح محورهای آموزشی این دوره‌ها گفت: آموزش‌های مهارتی و نظامی، امداد و نجات، جنگ شهری و آشنایی با نحوه به‌کارگیری تجهیزات و سامانه‌های نظامی از جمله محورهایی است که در مراکز آموزشی ارتش ارائه خواهد شد.



وی با اشاره به تفاوت آموزش‌های مقدماتی و دوره‌های عملیاتی افزود: آموزش‌هایی که در میدان‌ها و مراکز اولیه برگزار می‌شود، جنبه مقدماتی و پیش‌مقدماتی دارد؛ اما در پادگان‌های آموزشی ارتش، آموزش‌ها به‌صورت عملیاتی و رزمی دنبال خواهد شد تا نیروها آمادگی لازم برای ایفای نقش در مأموریت‌های محوله را کسب کنند.



علیان‌نژاد با اشاره به شاخص‌های مورد تأکید در نظام آموزشی ارتش خاطرنشان کرد: بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، نیروهای آموزش‌گیرنده ارتش باید مؤمن، متدین، باشرف، جسور و میهن‌دوست باشند و نیروهای جان‌فدا نیز با برخورداری از این ویژگی‌ها، در کنار سایر رزمندگان نیروهای مسلح، مأموریت‌های خود را انجام خواهند داد.



وی با اشاره به همکاری و هم‌افزایی نیروهای مسلح در اجرای این مأموریت گفت: نیروهای جان‌فدا در کنار رزمندگان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، فراجا و سایر نیروهای مسلح، در مسیر دفاع از کشور ایفای نقش خواهند کرد.



معاون تربیت و آموزش ارتش در پایان با اشاره به افتتاح چهارمین مرکز آموزش جان‌فدا اظهار داشت: این مرکز، نخستین مرکز آموزش جان‌فداست که در یک پادگان آموزشی ارتش فعالیت خود را آغاز می‌کند. سه مرکز پیشین در میدان‌ها و پادگان‌های سطح شهر راه‌اندازی شده‌اند.



وی با بیان اینکه پادگان آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) همواره محل تربیت و آموزش جوانان و نیروهای آینده ارتش بوده است، تأکید کرد: امیدواریم با یاری خداوند متعال بتوانیم این مأموریت را نیز به بهترین شکل به انجام برسانیم.

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