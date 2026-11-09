به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم افتتاح مرکز آموزشی جانفدای جوادالائمه، امروز (دوشنبه) با حضور امیر سرتیپ دوم محمدرضا علیان‌نژاد، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پادگان آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) نیروی زمینی ارتش برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، پس از تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، جانفدایان به اجرای سرودهای «ای ایران» و «وحدت» پرداختند.

امیرسرتیپ دوم حسین دادوند، فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه(ع)، در مراسم افتتاحیه دوره آموزش‌های پیش‌مقدماتی گردان‌های جان‌فدا در ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به آغاز این دوره آموزشی گفت: این دوره‌ها با استعانت از خداوند متعال و در راستای تدابیر ابلاغی فرماندهی معظم کل قوا، با بهره‌گیری از فرماندهان و مربیان مجرب و با هدف اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی مصوب، از امروز رسماً آغاز می‌شود.

وی افزود: این دوره آموزشی به نام فرمانده و سیدالشهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، نام‌گذاری شده است.

دادوند با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی رمضان، اظهار داشت: یاد و خاطره قائد شهید امت، امام شهید، همرزمان شهیدمان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و هم‌وطنان شهید را گرامی می‌داریم.

وی تصریح کرد: جان‌فدایان با پوشیدن لباس مقدس سربازی، برای ادامه راه شهدا و پاسداری از میهن عزیز اسلامی در لحظات حساس و سرنوشت‌ساز آماده شده‌اند.

فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری جوادالائمه(ع) در پایان از ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل اعتماد و واگذاری این مأموریت مهم به این مرکز آموزشی قدردانی کرد و گفت: از تمامی مجموعه‌ها و افرادی که در اجرای این مأموریت مهم، خطیر و راهبردی همکاری و همراهی دارند، تشکر می‌کنم.

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