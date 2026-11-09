به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ امیر سرتیپ دوم حسین دادوند، فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه(ع) در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه(ع) اظهار کرد: پیش از این آموزش‌های جان‌فدایان در میدان‌ها و پادگان‌های سطح شهر تهران برگزار می‌شد، اما این مرکز نخستین مجموعه‌ای است که آموزش داوطلبان جان‌فدا را در داخل یک پادگان آموزشی ارتش دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این مرکز، ارائه آموزش‌های تئوری، مهارتی و میدانی به داوطلبان است، افزود: در این مجموعه، آموزش‌هایی در حوزه‌های امداد و نجات، جنگ شهری، رزم، عبور از موانع و ارتقای اعتمادبه‌نفس پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند در شرایط مورد نیاز، آموخته‌های خود را به‌صورت عملی به کار بگیرند.

آموزش خودامدادی، دیگرامدادی و مهارت‌های میدانی

فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه(ع) با تشریح سرفصل‌های آموزشی این دوره تصریح کرد: آموزش خودامدادی و دیگرامدادی، مهارت‌های تیراندازی، عبور از موانع، افزایش اعتمادبه‌نفس و آشنایی با الزامات جنگ شهری در قالب یک بسته آموزشی به داوطلبان ارائه می‌شود.

دادوند ادامه داد: تعداد شرکت‌کنندگان در دوره‌های ورودی متغیر است، اما منابع، محتوای آموزشی و مهارت‌هایی که باید به داوطلبان ارائه شود، مشخص و از پیش طراحی شده است.

وی با تأکید بر کاربردی بودن آموزش‌ها خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این مهارت‌ها به‌گونه‌ای آموزش داده شود که جان‌فدایان در زمان نیاز بتوانند به‌صورت عملی از آموخته‌های خود برای دفاع از کشور و میهن عزیزمان بهره‌برداری کنند.

مزیت آموزش در پادگان نسبت به میدان‌های شهری

فرمانده مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه(ع) درباره علت انتخاب محیط پادگانی برای برگزاری این دوره‌ها گفت: هر محیطی که امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های لازم را برای تکمیل فرایند آموزش در اختیار داشته باشد، می‌تواند در اجرای بهتر مأموریت آموزشی مؤثر باشد.

دادوند افزود: ورود به اماکن آموزشی تخصصی ارتش این امکان را فراهم می‌کند که آموزش‌ها کامل‌تر، جامع‌تر و شایسته‌تر برگزار شود؛ چراکه ممکن است میدان‌های آموزشی شهری از نظر امکانات، تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز با محدودیت‌هایی مواجه باشند.

وی تأکید کرد: استفاده از پادگان‌هایی که به‌طور تخصصی برای ارائه آموزش‌های نظامی طراحی شده‌اند، ظرفیت مناسب‌تری برای اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارتی جان‌فدایان فراهم می‌کند.

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