به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی برای افکار عمومی، تصاویری از آنچه مخفیگاه‌های تسلیحاتی در جنوب لبنان می‌نامد، به نمایش می‌گذارد، مخفیگاه‌هایی که مدعی کشف آنهاست. با این حال بر اساس گزارش رسانه‌های عبری، تصویر کلی تحولات در جنوب لبنان پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر از آن چیزی است که در بیانیه‌های رسمی ارتش رژیم صهیونیستی، منعکس می‌شود.

ناکامی ارتش رژیم صهیونیستی در مهار بازسازی توان نظامی حزب‌الله

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همین زمینه، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که واقعیت میدانی به‌درستی در اختیار افکار عمومی این رژیم به‌ویژه ساکنان مناطق شمال اراضی اشغالی، قرار نمی‌گیرد.

این شبکه اشاره می‌کند که در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان تصاویر ویدئویی از کشف تفنگ‌های کلاشینکف و انبارهای مهمات منتشر می‌کند که همگی قدیمی و از بقایای جنگ قبلی هستند، حزب‌الله با موفقیت به بازسازی زیرساخت‌ها و توانمندی‌های نظامی خود در مقیاسی گسترده ادامه می‌دهد. روندی که ارتش رژیم صهیونیستی تقریباً به هیچ شکلی نتوانسته است مانع آن شود.

عقب‌نشینی ارتش اسرائیل و انبارهای تسلیحاتی کشف‌نشده در جنوب لبنان

به گزارش این شبکه عبری، پرسش اساسی که ارتش رژیم صهیونیستی از پاسخ دادن به آن ناتوان است، تعداد سلاح‌هایی نیست که در جریان هر عملیات پاک‌سازی کشف می‌شوند، بلکه مسئله اصلی اتفاقاتی است که خارج از محدوده فعالیت نیروهای نظامی صهیونیست در جریان است. در نهایت، ارتش رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی خواهد کرد و قطعاً انبارهای تسلیحاتی بسیاری از این دست وجود دارند که هرگز کشف نشده‌اند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی معتقد است که شکاف میان تصویری که به افکار عمومی این رژیم ارائه می‌شود و واقعیت گسترده‌تر تحولات لبنان، ضرورت بازنگری در اهمیت دستاوردهای رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تهدید واقعاً از مرزهای شمالی این رژیم دور شده است یا خیر.

این شبکه در ادامه تأکید می‌کند که همه این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که از دستاوردهای تاکتیکی ارتش رژیم صهیونیستی برای سرپوش گذاشتن بر فقدان یک راهبرد مشخص استفاده می‌شود.

فضل‌الله: مقاومت و ارتش لبنان تضمین‌کننده آزادسازی و ثبات کشور هستند

هم‌زمان با این تحولات، «حسن فضل‌الله» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، تأکید کرد که می‌توان رژیم اشغالگر صهیونیستی را از جنوب لبنان بیرون راند.

او گفت: با اتکا به مقاومت، تفاهم داخلی و معادله منطقه‌ای که در حال تثبیت شدن در منطقه است، می‌توان اشغالگران صهیونیست را از جنوب لبنان بیرون کرد.

فضل‌الله افزود: ما اشغالگران را از سرزمین خود و جنوب عزیزمان بیرون خواهیم راند، حتی اگر مقاومت به‌تنهایی در میدان باقی بماند.

وی همچنین تأکید کرد که دو عامل قدرت و انسجام که می‌توان برای آزادسازی سرزمین و حفاظت از کشور به آنها تکیه کرد، مقاومت و ارتش لبنان هستند و به همین دلیل، شاهد این کارزار تحریک‌آمیز علیه این دو نهاد هستیم.

انتقاد از شرط‌بندی سیاسی بر حمایت آمریکا و فشارهای رژیم صهیونیستی

عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه با اشاره به مواضع واشنگتن و تحولات سیاسی آمریکا گفت: ما به تغییر موضع دولت آمریکا امیدی نداریم و روی تغییرات در ساختار رژیم دشمن نیز حساب باز نمی‌کنیم. زیرا وقتی پای مسائل و حقوق ما به میان می‌آید، موضع آنها یکسان است.

او ادامه داد: اما کسانی که در لبنان روی دولت ترامپ و وزیر امور خارجه آمریکا حساب باز کردند و در انتخاب‌های سیاسی خود تا این اندازه پیش رفتند چه در توافق چارچوب و چه در ترویج فشارها و تحریم‌های آمریکا و جنگ رژیم صهیونیستی، همان کسانی هستند که شرط‌بندی‌هایشان شکست خورد.

فضل‌الله در عین حال خاطرنشان کرد: این به معنای آن نیست که هیچ تحول تأثیرگذاری بر لبنان و منطقه رخ نداده است. انتخابات آمریکا به‌منزله رأیی علیه جنگ بود و اگر دولت ترامپ در جنگ علیه ایران پیروز شده بود، نتایج متفاوتی رقم می‌خورد.

او تأکید کرد که همین مسئله به‌خودی‌خود نشان‌دهنده تغییری در معادله‌ای است که ایران در منطقه ایجاد خواهد کرد.

فضل‌الله در پایان گفت: طبیعی است که لبنان نیز از آنچه رخ داده تأثیر بپذیرد. زیرا این کشور از تحولات منطقه جدا و منزوی نیست.

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