به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری و آیین رونمایی از مجموعه پنج‌جلدی «راهبردهای تحولی تهذیب و تربیت» با شعار «رو به سوی تربیت عالمان ربانی مجاهد راهبر» و با هدف ارتقا و به‌روزرسانی نرم‌افزار تربیتی حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی و آموزشی کشور برگزار شد.

از «عالم متقی» تا «عالم ربانی مجاهد راهبر»؛ تغییر چشم‌انداز تربیتی حوزه

در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عالم‌زاده نوری، معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه، با بیان اینکه بالاترین و ارزشمندترین کار در جامعه اسلامی تربیت انسان است، تصریح کرد: «امروزه دانشمندان هسته‌ای و صنایع موشکی ما مایه افتخار کشور هستند و ما در برابر عظمت آنان خاضعیم، اما صنعت انسان‌سازی و تربیت عالمان دین به‌مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر از فناوری‌های هسته‌ای و موشکی است و تمامی دانش‌ها باید در نهایت به شکوفایی و تعالی شخصیت انسان بینجامد».

وی با اشاره به ضرورت تحول در چشم‌انداز تربیتی حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: «در گذشته چشم‌انداز تربیت حوزوی عمدتاً بر محور "عالم متقی" تعریف می‌شد که بیشتر انصراف به جهات سلبی و پرهیز از گناه داشت؛ اما در الگوی جدید، افق مطلوب و قله تربیتی حوزه، پرورش "عالم ربانی مجاهد راهبر" است؛ شخصیتی جامع، موزون و شبیه به الگوهای والایی چون امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهید سید حسن نصرالله که علاوه بر تقوای فردی، روحیه جهادی و قدرت هدایتگری جامعه را دارا باشد».

تبیین ۱۳ ساحت تربیتی برای پرورش شخصیت متعادل موحد

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه در ادامه با تأکید بر اینکه شخصیت متعادل موحد باید در ۱۳ ساحت تربیتی شامل اعتقادی، عبادی، اخلاقی، فکری، زیستی، هنری، خانوادگی، فرهنگی ـ اجتماعی، حرفه‌ای، تشکیلاتی، اقتصادی، سیاسی ـ تمدنی و محیطی پرورش یابد، افزود: «کتاب "تربیت آرمانی توحیدی" به‌عنوان نخ تسبیح و چتر فراساحتی، تمامی این ساحت‌ها را بر پایه نگاه توحیدی علامه طباطبایی(ره) در المیزان منسجم می‌سازد».

وی همچنین به تشریح چهار دفتر راهبردی این مجموعه پرداخت که شامل «الگوی اهتمام جمعی در مدیریت تربیتی» برای پای‌کار آوردن تمامی ارکان مدرسه، «معادله الزام و اختیار در تربیت» با تأکید بر بستر اقناع و رشد عقول، «جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت» برای فعال‌سازی نقش متربیان و «رسالت اجتماعی» برای تقویت حس مسئولیت جامعه‌سازی از بدو بلوغ است.

عالم‌زاده نوری این مجموعه را مهندسی معکوس الگوی انسان‌سازی عصر انقلاب اسلامی دانست.

جهاد اکبر و بیدارسازی قرآنی؛ رمز انسان‌سازی امام خمینی(ره)

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی، قائم‌مقام حوزه علمیه قم، با تأکید بر اینکه دستگاه تربیتی امام خمینی(ره) برگرفته از بیدارسازی قرآنی و آموزه‌های کتاب جهاد اکبر بود، تصریح کرد: «خدای سبحان در سوره یونس (آیه ۵۷) مراحل تربیت قرآنی را تبیین فرموده است؛ قرآن ابتدا با "موعظه" انسان غفلت‌زده را بیدار می‌کند، سپس دردهای درونی مانند کبر و حسد را "شفا" می‌دهد و او را به مقام هدایت و رحمت خاصه می‌رساند».

وی با اشاره به تحول شگرف رزمندگان و شهدا در دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: «دستگاه انسان‌سازی امام(ره) چنان کارآمد بود که جوانان کم‌سن‌وسال در مدت یک یا دو ماه در جبهه‌ها، مسیر سیر و سلوک ۷۰ ساله عارفان را طی می‌کردند و به مقامات عالی معنوی می‌رسیدند».

قائم‌مقام حوزه علمیه قم با یادآوری جمله‌ای ماندگار از شهید علی چیت‌سازیان افزود: «همان‌طور که آن شهید والامقام بیان داشت، کسی می‌تواند از سیم‌خاردارهای دشمن عبور کند که از سیم‌خاردارهای نفس خود گذشته باشد».

وی در پایان، تدوین سیرهای مطالعاتی اخلاق و اعتقادات در معاونت تهذیب را اقدامی ماندگار خواند و بر لزوم معرفی و ترویج این آثار فاخر در حوزه‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس تأکید کرد.

رونمایی از پنج اثر در حوزه راهبردهای تحولی تهذیب و تربیت

در بخش پایانی این آیین، از پنج جلد کتاب مجموعه «راهبردهای تحولی تهذیب و تربیت» با حضور مسئولان و استادان حوزه‌های علمیه به‌صورت رسمی رونمایی شد.

این مجموعه شامل آثار زیر است:

1. تربیت آرمانی توحیدی؛ نظریه زیربنایی و فراساحتی

2. الگوی اهتمام جمعی در مدیریت تربیتی؛ دفتر اول راهبردها

3. معادله الزام و اختیار در تربیت؛ دفتر دوم راهبردها

4. جمع‌سپاری و مردمی‌سازی تربیت؛ دفتر سوم راهبردها

5. رسالت اجتماعی؛ دفتر چهارم راهبردها

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