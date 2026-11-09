به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه فرهنگی-هنری «اثر» با موضوع بررسی سیره مطهر حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و به‌نمایش‌گذاشتن آثار باقی‌مانده از شهدای گران‌قدر، به همت «منتدی فرهنگی هدی» در شهر بعلبک افتتاح شد.

در آیین افتتاحیه این نمایشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسن نخعی، نماینده مجمع جهانی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) در لبنان، به ایراد سخنرانی پرداخت. وی با تأکید بر جایگاه والای الگویی اهل‌بیت (ع)، به تبیین موضوع «حجیت حضرت زهرا (س)» بر اساس روایات معتبر پرداخت و اظهار داشت که سیره آن حضرت در تمامی ابعاد و شؤون زندگی، به‌ویژه در عرصه دفاع از ولایت، یاری ولیّ خدا و امام زمان، الگویی تمام‌عیار و حجتی متقن برای همگان است.

ایشان در ادامه با تشریح ابعاد مختلف حجیت—از جمله حجیت علمی و حجیت عملی—به ارائه نمونه‌هایی از حجیت عملی پرداخت. وی «نصرت ولی از طریق جهاد تبیین» و همچنین «یاری ولی با جان‌فدایی و شهادت فرزند (حضرت محسن علیه‌السلام)» را که شاخص‌ترین و والاترین نمونه‌های تجلی‌یافته در سیره حضرت زهرا (س) است، به‌عنوان عالی‌ترین الگوی عملی معرفی کرد.

نمایشگاه «اثر» با ترکیب بخش‌های مرتبط با معارف فاطمی و یادمان‌های شهدا، کوشیده است تا پیوند میان مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت را به تصویر بکشد.

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