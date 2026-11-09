به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و هیئت همراه با حضور در دفتر آیت الله محسن فقیهی، با ایشان دیدار و ضمن ارائه گزارشی تفصیلی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این سازمان، از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدند.

آیت الله فقیهی ضمن تقدیر و تشکّر از فعالیت‌های این سازمان و تجلیل از شخصیت گرانقدر حجت‌الاسلام والمسلمین آقای خاموشی، زمان خدمت در سازمان اوقاف و امور خیریه را بهترین فرصتِ خدمت به دین و بندگان خدا برای مسئولان این نهاد دانستند.

در این جلسه، مسائل مهمی، همچون ضرورت عمل بر طبق نیّات واقفان، احیای موقوفات حوزه، لزوم عمل بر طبق قوانین شرع مقدّس، اصلاح برخی قوانین مورد نیاز سازمان، و اهتمام ویژه جهت برنامه‌ریزی برای رسیدگی به محرومان و مستضعفان مطرح گردید.

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