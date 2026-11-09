پس حضرت فاطمه زهرا (س) فرمود: ای پسر ابوقحافه، آیا تو از پدرت ارث میبری و من از پدرم ارث نمیبرم؟ آیا خدا شما را به آیهای اختصاص داده که پدرم را از آن بیرون برده است؟»
۱۸ آبان ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۴
کد مطلب: 1888660
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِیَاءِ لا نُوَرِّثُ، مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةٌ. ما گروه پیامبران ارث نمیگذاریم و آنچه از ما بر جا میماند، صدقه است. این جملهای بود که ابوبکر ادعا میکرد حدیث نبوی است. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده شماره هفتم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
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