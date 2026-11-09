خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «نَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْبِیَاءِ لا نُوَرِّثُ، مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةٌ. ما گروه پیامبران ارث نمی‌گذاریم و آنچه از ما بر جا می‌ماند، صدقه است. این جمله‌ای بود که ابوبکر ادعا می‌کرد حدیث نبوی است. به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده‌ شماره هفتم از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.