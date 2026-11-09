به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «محمدباقر اعلمی» رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت زنده‌نام «کوروش زارعی» صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:



انا لله وانا الیه راجعون



امروز، فرهنگ و هنر ایران، یکی دیگر از چهره‌های درخشان خود را از دست داد؛ هنرمندی که با تلاش‌ مستمر خود در عرصهٔ هنرهای نمایشی، نقشی اثرگذار و ماندگار در اعتلای فرهنگ این مرز و بوم ایفا کرد.



کوروش زارعی با فعالیت‌های درخشان خود در هنرهای نمایشی یکی از جریان‌سازان تئاتر آیینی و تئاتر مقاومت بود که با سال‌ها مجاهدت در این عرصه، برگ زرین دیگری را بر دفتر هنرهای نمایشی کشور افزود.

اینجانب، از سوی خانواده بزرگ سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، درگذشت این هنرمند ارجمند را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگ و هنر و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده، رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.



روحش قرین رحمت الهی و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار باد.



محمدباقر اعلمی

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

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