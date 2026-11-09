به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی در تهران در رابطه با اخبار برخی رسانه‌ها درباره دیدار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و «جی دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در دوحه اظهار کرد: سیاست و برنامه‌های ایران در موضوع مذاکرات تغییری نکرده است و تا زمانی که از جانب طرف آمریکایی اقدام عملی در چارچوب شروط هفت‌گانه صورت نگیرد، هیچ برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی مطرح نخواهد بود.

ساعاتی پیش برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و معاون رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای آینده در قطر با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند این خبرسازی‌ها با هدف اثرگذاری بر بازار حامل‌های انرژی صورت می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که با انتشار گسترده خبر فوق در رسانه‌های بین‌المللی، قیمت نفت برنت کاهش یافته و تا حدود ۹۳ دلار در هر بشکه رسیده است.

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