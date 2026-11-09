به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و حق استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای را دارد و از این حق خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

با این حال، یوهان وادفول، روز دوشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه هفت در پاریس به خبرنگاران مدعی شد: امیدوارم ایران سرانجام درک کند که باید برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم و تسلیحات هسته‌ای خود را برای همیشه کنار بگذارد.

حمله تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تسلیحات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در حالی صورت گرفت که ایران سال‌هاست عضو پیمان منع اشاعه اتمی (ان‌پی‌تی) است و طبق قوانین بین‌المللی، حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع است.

برنامه هسته‌ای ایران سال‌هاست که تحت نظارت‌های شدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده و این آژانس و همچنین سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و اروپا بارها صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کرده‌اند.

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