به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرای دولت صنعا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: عربستان برای رسیدن به پیروزی نظامی، به‌ویژه در باب‌المندب، عجله دارد. این رژیم تصور می‌کند تسلط بر این منطقه می‌تواند بخشی از آبروی از دست‌رفته‌اش در چهار ماه گذشته را بازگرداند.

وی افزود: دشمن سعودی نمی‌داند که در پی سرابی موهوم است و به زودی با خسارت‌های بزرگی روبه‌رو خواهد شد که توان تحمل آن را ندارد.

المرتضی اشاره کرد: نیروهای مسلح یمن چیزهایی آماده کرده‌اند که دشمن را شوکه خواهد کرد و دشمن به زودی از روزی که تجاوز را به صلح ترجیح داد، پشیمان خواهد شد.

رئیس کمیته ملی امور اسرا تأکید کرد: دور از انتظار نیست که دشمن به مرحله‌ای برسد که در آن التماس توقف جنگ کند؛ اما این آتش‌بس برای او بهای سنگینی خواهد داشت و تنها پس از آن به دست می‌آید که بخش بزرگی از هیبت، جایگاه، اعتبار، امنیت، ثبات، تأسیسات، اقتصاد و زیرساخت‌های خود را از دست داده باشد.

وی در پایان با اشاره به سرانجام ستمگران و مجرمان در طول تاریخ تصریح کرد: فرعون نیز از غرور خود جز در میان امواج عذاب به خود نیامد و آن بیداری دیرهنگام نیز برای او سودی نداشت.

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