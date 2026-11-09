به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادستانی پاریس تحقیقاتی را درباره یک شهروند ایرانی به ظن دست داشتن در حملات سایبری سازمان‌یافته به سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌های تجاری آغاز کرده است.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مسئول این حملات دانسته و از احضار سفیر ایران و اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه تهران خبر داده است.

بر اساس گزارش رویترز، دادستان‌های فرانسوی اعلام کرده‌اند که تحقیقات اولیه درباره هک سیستم‌های سرمایشی فروشگاه‌ها از انجام حملاتی سازمان‌یافته از سوی یک شهروند ایرانی حکایت دارد.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز در اظهاراتی که رویترز منتشر کرده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل حمله سایبری به این سیستم‌ها معرفی کرده است.

وزیر خارجه فرانسه همچنین اعلام کرده است که سفیر ایران در پاریس در ارتباط با این حمله سایبری احضار خواهد شد.

وی در ادامه از احتمال اعمال تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران خبر داده است.

................

پایان پیام