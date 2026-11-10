به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات متناقض رئیس‌جمهور آمریکا و نخست‌وزیر قطر درباره نتایج رایزنی‌های اخیر در واشنگتن، دو روایت متفاوت از آینده مذاکرات ایران و آمریکا ارائه کرده است؛ در حالی که دوحه از گفت‌وگوهای مثبت برای دستیابی به توافق و برقراری صلح سخن می‌گوید، ترامپ مدعی حمایت کشورهای منطقه از تداوم محاصره زمینی و دریایی ایران شده است.

اظهارات اخیر «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر قطر و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از دیدار و رایزنی در واشنگتن، از تفاوت آشکار روایت دو طرف درباره رویکرد کشورهای منطقه به مذاکرات ایران و آمریکا حکایت دارد.

در حالی که نخست‌وزیر قطر بر تلاش برای پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق تأکید کرده، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شده است که قطر و شماری دیگر از کشورهای منطقه خواستار حفظ وضعیت موجود و ادامه محاصره ایران هستند.

روایت دوحه؛ گفت‌وگوهای مثبت برای توافق و صلح

نخست‌وزیر قطر پس از دیدار با ترامپ و معاون وی، جی‌دی ونس، در واشنگتن، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، رایزنی‌ها درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد.

آل ثانی در این پیام نوشت: «ما درباره اوضاع منطقه و راه‌های پیشبرد مذاکرات میان آمریکا و ایران گفت‌وگو کردیم و بابت بحث‌های مثبت درباره دستیابی به توافق و برقراری صلح در منطقه سپاسگزارم.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ نیز پیش‌تر گفت‌وگوی خود با نخست‌وزیر قطر را «عالی» توصیف کرده و گفته بود مسائل متعددی درباره جمهوری اسلامی ایران در این رایزنی‌ها بررسی شده است.

روایت متفاوت ترامپ؛ ادعای حمایت قطر از ادامه محاصره ایران

با وجود تأکید نخست‌وزیر قطر بر پیشبرد مذاکرات و دستیابی به توافق، ترامپ روز دوشنبه در اظهاراتی متفاوت مدعی شد که قطر و دیگر کشورهای عربی منطقه ترجیح می‌دهند محاصره ایران ادامه پیدا کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه «تروث سوشال» و همچنین در جمع خبرنگاران کاخ سفید ادعا کرد: «قطر، عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و دیگر کشورها ترجیح می‌دهند وضعیت موجود حفظ شود؛ به عبارت دیگر، محاصره دریایی عظیمی که در تاریخ بی‌سابقه است، ادامه یابد و عملیات جدید دروازه آهنین نیز تداوم پیدا کند.»

ترامپ همچنین مدعی شد که محاصره ایران از طریق زمین و دریا ادامه خواهد یافت و کشورهای یادشده درباره جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق‌نظر دارند.

دو روایت متفاوت از یک دیدار؛ مذاکره یا تشدید فشار؟

مقایسه اظهارات نخست‌وزیر قطر و رئیس‌جمهور آمریکا، تفاوت معناداری را در روایت دو طرف از رایزنی‌های واشنگتن آشکار می‌کند.

از یک سو، دوحه بر مثبت بودن مذاکرات و ضرورت دستیابی به توافقی برای برقراری صلح در منطقه تأکید دارد؛ از سوی دیگر، ترامپ مدعی است همین کشور در کنار سایر دولت‌های منطقه، خواستار تداوم محاصره و فشار بر ایران است.

هرچند تلاش برای دستیابی به توافق و حمایت از اعمال فشار لزوماً در همه شرایط متقابل یکدیگر نیستند، اما تفاوت آشکار در اولویت‌ها و تصویری که دو طرف از نتایج این رایزنی‌ها ارائه می‌کنند، پرسش‌هایی درباره محتوای واقعی گفت‌وگوها و میزان همراهی قطر با سیاست فشار واشنگتن ایجاد کرده است.

به‌ویژه آنکه نخست‌وزیر قطر در روایت خود از تلاش برای صلح سخن گفته، اما ترامپ بدون اشاره به جزئیات این تلاش‌ها، بر ادعای حمایت کشورهای منطقه از استمرار محاصره ایران تمرکز کرده است.

اکنون پرسش اساسی این است که آیا ادعای ترامپ درباره همراهی قطر با تداوم محاصره ایران بازتاب‌دهنده موضع واقعی دوحه است یا رئیس‌جمهور آمریکا می‌کوشد با ارائه روایتی متفاوت از رایزنی‌های واشنگتن، سیاست فشار علیه تهران را برخوردار از حمایت کشورهای منطقه نشان دهد؟

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