به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا روز دوشنبه هواپیماهای خود را از پایگاه هوایی «راف میلدنهال» در انگلیس، در پی دریافت تهدیدهایی از سوی ایران، خارج کرده است.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد: هنوز مشخص نیست ماهیت دقیق تهدید علیه این پایگاه چه بوده و آیا واشنگتن با یک تهدید قریب‌الوقوع روبرو بوده یا با تهدیدی کلی‌تر مواجه شده است.

بر اساس داده‌های ردیابی پروازها و اظهارات یک مقام آگاه، دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که از پایگاه میلدنهال استفاده می‌کردند، صبح زود به سمت آلمان تغییر مسیر دادند. چندین هواپیمای سوخت‌رسان دیگر نیز در ادامه روز از این پایگاه به آلمان و مناطق دیگر منتقل شدند.

سخنگوی نیروی هوایی آمریکا از ارائه جزئیات درباره جابجایی تجهیزات نظامی خودداری کرد، اما در بیانیه‌ای گفت هواپیماهای آمریکایی به دلایل مختلف میان پایگاه‌ها و مناطق عملیاتی جابجا می‌شوند. کاخ سفید نیز برای پاسخ به پرسش‌ها در این زمینه، خبرنگاران را به وزارت جنگ آمریکا ارجاع داد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پنتاگون ماه گذشته نیز بمب‌افکن‌های راهبردی «بی-۱» خود را از پایگاه هوایی «راف فیرفورد» در انگلیس به آمریکا بازگرداند. به نوشته وال‌استریت ژورنال، مقام‌های آمریکایی در آن زمان نسبت به یک طرح پیچیده منتسب به ایران برای کشتن خلبانان آمریکایی و هدف قرار دادن هواپیماهای نظامی با استفاده از پهپادها و ابزارهای دیگر ابراز نگرانی کرده بودند.

تهران پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت هرگونه حمله آمریکا به ایران، دامنه پاسخ و اقدامات تلافی‌جویانه خود را به خارج از غرب آسیا نیز گسترش خواهد داد.

همچنین فردی آگاه از نشست روز دوشنبه مقام‌های ارشد کنگره آمریکا اعلام کرد اعضای موسوم به «گروه هشت» در این نشست درباره تهدیدهای ایران توجیه شده‌اند. این گروه متشکل از رهبران ارشد سیاسی و اطلاعاتی کنگره است که در جریان مسائل محرمانه امنیت ملی قرار می‌گیرند.

«جی کلیتون»، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، نیز ماه اکتبر ادعا کرده بود ایران در «مراحل پیشرفته» برنامه‌ریزی برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در خاورمیانه قرار دارد. او این موضوع را یکی از دلایل تخلیه ناگهانی دیپلمات‌های آمریکایی از برخی مراکز و نمایندگی‌های منطقه عنوان کرده بود.

در همین زمینه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها از تهدیدهای ایران گفت: «با دور کردن افراد از محدوده تهدید، به این مسئله رسیدگی کرده‌ایم.»

یک مقام آمریکایی آگاه از این تحولات همچنین اعلام کرد سطح آماده‌باش امنیتی در دو پایگاه هوایی «راف میلدنهال» و «راف لیکنهیث» که هر دو مورد استفاده ارتش آمریکا هستند، به سطح «چارلی» افزایش یافته است. این سطح از آماده‌باش زمانی اعمال می‌شود که اطلاعات امنیتی نشان دهد احتمال وقوع نوعی اقدام تروریستی وجود دارد.

در این میان، انتشار ادعاهای مکرر مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی درباره تهدیدهای منتسب به ایران در حالی صورت می‌گیرد که واشنگتن همزمان گزینه حمله نظامی مجدد به ایران را نیز بررسی می‌کند. طرح چنین ادعاهایی، بدون ارائه شواهد مستقل و قابل ارزیابی، می‌تواند در راستای فضاسازی علیه تهران، القای تصویر تهدیدآمیز از ایران و آماده‌سازی افکار عمومی و زمینه سیاسی برای توجیه اقدامات نظامی احتمالی آمریکا ارزیابی شود.

با این حال، ترامپ پس از شکست حزبش در انتخابات اخیر میان‌دوره‌ای کنگره، سعی دارد خود را علاقمند به مذاکره با ایران نشان دهد. در همین راستا، ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد احتمال بازگشت به جنگ با ایران «بعید» است. او ساعاتی بعد نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «در حال حاضر، به نظر نمی‌رسد اقدام نظامی چندان ضروری باشد.»

رئیس‌جمهور آمریکا در توضیح موضع خود به پیشرفت در مذاکرات با ایران و ترجیح متحدان واشنگتن در خاورمیانه برای ادامه محاصره تجاری ایران به جای تشدید رویارویی نظامی اشاره کرد.

ترامپ در عین حال در پیامی دیگر نوشت: «اگر تغییری در تحولات خاورمیانه رخ دهد، ایالات متحده آمریکا کاملاً آماده و مسلح است و آمادگی اقدام دارد.»

.................

پایان پیام/