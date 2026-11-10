به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع علمای مسلمین لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد: تداوم تجاوزهای رژیم صهیونیستی به روستاها و شهرک‌های جنوبی، گلوله‌باران مداوم توپخانه‌ای، انداختن بمب‌های صوتی و تداوم اقدامات نظامی تهدیدکننده جان شهروندان لبنانی و امنیت و ثبات آنان، نقض آشکار حاکمیت لبنان است و تأکیدی بر این دارد که دشمن اسرائیلی همچنان سیاست هراس و فشار نظامی برای تحمیل وقایع میدانی علیه لبنان و مردمش را دنبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است: تبعات این تجاوزها محدود به خسارات مادی و آسیب‌های مستقیم نیست، بلکه به تعمیق رنج ساکنان و ایجاد مانع در برابر بازگشت آوارگان به روستاها و منازلشان، توقف فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی منجر شده و مناطق مرزی را در حالت نگرانی دائمی و بی‌ثباتی قرار داده است. این سیاست تأکیدی است بر اینکه تداوم تجاوز، مانع اساسی بر سر راه زندگی عادی در جنوب و روند بازسازی است.

تجمع علمای مسلمین لبنان بیان کرد: تداوم این اقدامات، مقامات لبنانی و جامعه بین‌المللی را در برابر مسئولیت‌هایشان برای محافظت از غیرنظامیان و حفظ حاکمیت لبنان قرار می‌دهد. هر روند سیاسی یا دیپلماتیکی که به توقف حملات، خروج اشغالگران از سرزمین‌های اشغالی لبنان و تضمین بازگشت آوارگان به سرزمینشان منتهی نشود، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

تجمع علمای مسلمین لبنان همچنین لغو گذرنامه دیپلماتیک «ابراهیم شراره» سرکنسول لبنان در دیترویت آمریکا، پس از انتشار مطلبی در شبکه ایکس، را محکوم کرد و اعلام نمود: آزادی بیان باید در چارچوب قانونی و وظایف حرفه‌ای باشد و رسیدگی به هرگونه اختلاف درباره مواضع مقامات دیپلماتیک باید طبق استانداردهای روشن و رویه‌های منصفانه و غیرگزینشی انجام شود.

تجمع علمای مسلمین با ابراز تسلیت به خانواده‌های شهدای اخیر در نوار غزه، تأکید کرد: این فاجعه بار دیگر پیامدهای جدی انسانی تخریب گسترده، محاصره و محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود مصالح ساختمانی و تجهیزات لازم برای جمع‌آوری آوار و بازسازی را نمایان می‌سازد.

در این بیانیه آمده است: حفاظت از جان غیرنظامیان و بازسازی آنچه جنگ ویران کرده است، تعهدات انسانی هستند که نباید موضوع چانه‌زنی سیاسی قرار گیرند.

تأکید بر حق ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز

این بیانیه بر اهمیت حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حق آن، مانند همه کشورهای دیگر، برای محافظت از قلمرو و مردم خود و مقابله با هرگونه تجاوز علیه آن، مطابق با قوانین بین‌المللی، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ثبات منطقه‌ای مستلزم پایان دادن به حملات و تهدیدات نظامی، احترام به حاکمیت کشورها و اجتناب از تحمیل معادلات مبتنی بر استفاده از زور یا تهدید به آن است.

تجمع علمای مسلمین لبنان درباره یمن نیز ضمن محکوم کردن حملات به غیرنظامیان بیان کرد: ادامه جنگ میان امت واحد تنها به خونریزی بیشتر، تعمیق اختلافات و تحلیل رفتن منابع ملت‌های اسلامی منجر می‌شود، آن هم در زمانی که منطقه نیاز به اولویت دادن به گفت‌وگو و راه‌حل‌های سیاسی بر زبان سلاح دارد.

این بیانیه ضمن استقبال از درخواست شیخ الازهر برای توقف درگیری میان مسلمانان، آن را تأییدی بر مسئولیت بزرگی دانست که بر عهده مراجع دینی و علما گذاشته شده تا برای توقف خونریزی، خاموش کردن شعله‌های اختلاف و از بین بردن اختلافات میان امت اسلامی تلاش کنند.

تجمع علمای مسلمین لبنان در بیانیه خود خواستار تلاش هماهنگ دینی، سیاسی و بشردوستانه برای توقف جنگ، محافظت از غیرنظامیان و گشودن راه برای توافق‌های عادلانه‌ای شد که کرامت مردم و حاکمیت کشورها را حفظ کند.

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