به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، اخیرا گادی ایزنکوت را مامور تشکیل کابینه کرد، اما باید دید که آیا نخست‌وزیر مکلف می‌تواند با استفاده از بازی‌های پیچیده ائتلافی، از پس مقاومت شدید نتانیاهو برآید؟

در حالی که پارلمان رژیم اسرائیل در میان گزینه‌های دشواری چون «دولت اقلیت» و «ائتلاف‌های شکننده» معلق است، تحلیل‌ها نشان می‌دهند که پیروزی آیزنکوت مستلزم عبور از فیلترهای دشوار احزاب عرب و حریدی‌هاست، اما در پسِ این معادلات، سناریوهای دیگری که البته عجیب‌تر به نظر می‌رسند، از جمله، احتمال استفاده از حمایت‌های امنیتی خارجی و یا حتی توافقاتی برای «عفو سیاسی» نتانیاهو مطرح هستند. این نوع بازی‌ می‌تواند آینده ثبات منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

چهار سناریوی پیش روی آیزنکوت برای تشکیل کابینه

در این زمینه «الیف صباغ»، تحلیلگر فلسطینی متخصص در امور رژیم صهیونیستی در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا درباره سناریوهای احتمالی پیش روی آیزنکوت برای تشکیل دولت گفت: آیزنکوت برای رسیدن به ۶۱ کرسی مورد نیاز برای تشکیل دولت خود، به آرای اعضای عرب یا حریدی کنست یا ترکیبی از اعضای عرب و حریدی نیاز دارد. با این حال، او ممکن است به مشارکت آنها نیاز نداشته باشد و در مقابل، بتواند یک دولت اقلیت با حمایت یک شبکه امنیتی خارجی تشکیل دهد. این شبکه امنیتی مانع از فروپاشی دولت او در صورت تلاش مخالفان به رهبری نتانیاهو برای رأی عدم اعتماد می‌شود.

صباغ افزود: بنابراین، تحلیلگران چندین سناریوی ممکن را پیش‌بینی می‌کنند؛ نخست اینکه آیزنکوت می‌تواند برای یک دولت اقلیت ۴۸ عضوی که توسط ۱۹ عضو عرب از خارج حمایت می‌شود، بدون پیش‌شرط از هر دو طرف، درخواست رأی اعتماد کند.

دوم اینکه، او می‌تواند برای دولتی با ۵۸ نماینده به علاوه ۷ نفر از بلوک یهودیت توراتی متحد (حریدی اشکنازی) از کنست درخواست رأی اعتماد کند و از حمایت بی‌قید و شرط احزاب خارجی یا حتی بی‌طرفی احزاب عرب برخوردار شود.

مورد سوم اینکه او می‌تواند دولتی با ۴۸ عضو به علاوه ۷ عضو از یهودیت توراتی متحد تشکیل دهد. هشت عضو عرب از فهرست متحد عرب به این معنی است که نیازی به حمایت اعضای عرب فهرست مشترک نخواهد بود. با این حال، این سناریو دشوار است زیرا او به اتکا به حمایت اعراب متهم می‌شود و در نتیجه دولتی تشکیل می‌شود که فاقد مشروعیت به اصطلاح مردمی اما مشروعیت قانونی است.

وی تاکید کرد: در چنین حالتی، راست افراطی در قدس و جاهای دیگر به خیابان‌ها خواهد آمد و شهرک‌نشینان از ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان در کرانه باختری، قدس و حتی داخل سرزمین های اشغالی چشم پوشی نخواهند کرد. بنابراین، من این سناریو را رد می‌کنم.

صباغ ادامه داد: سناریوی چهارم اینکه برخی از احزاب، شاید از سوی آمریکا یا از سوی اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی ابتکاری را پیشنهاد دهند که شامل عفو نتانیاهو از اتهامات علیه او در ازای استعفای او از زندگی سیاسی باشد.

وی تاکید کرد: این اتفاق، راه را برای تشکیل یک دولت وحدت صهیونیستی با مشارکت لیکود و بدون هیچ گونه حمایت عربی، بدون مشارکت حریدی‌ها و بدون مشارکت بزالل اسموتریچ و بن گویر هموار می‌کند.

صباغ گفت: این احتمال قابل قبول و مورد نظر صهیونیست‌ها است، اما نتانیاهو مانع آن می‌شود. به نظر می‌رسد او از توانایی خود در جلوگیری از تشکیل دولتی که او را از قدرت کنار بگذارد و بتواند انتخابات جدیدی را تحمیل کند، مطمئن است.

تلاش نتانیاهو برای حفظ قدرت با استفاده از کارت ایران و اتهام‌زنی به اعراب

این تحلیلگر فلسطینی در ادامه درباره اینکه نتانیاهو از مسئله عرب‌ها به‌عنوان ابزار امنیتی استفاده و آنها را به تروریسم متهم می‌کند، گفت: نتانیاهو از تحریک نژادپرستانه علیه اعضای عرب پارلمان برای سلب مشروعیت آنها استفاده می‌کند. او به این واقعیت تکیه می‌کند که احساسات نژادپرستانه در این امر از او حمایت خواهد کرد و بنابراین آیزنکوت از هرگونه اتکا به اعراب برای تشکیل دولت خود خواهد ترسید.

نتانیاهو همچنین از کارت ایران استفاده و ادعا می‌کند که ماموریت او برای از بین بردن تهدید ایران کامل نشده و بنابراین باید تا پایان جنگ علیه ایران نخست‌وزیر باقی بماند.

صباغ ادامه داد: نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا می‌کند که برکناری او از قدرت از طریق حمایت مالی قطر صورت گرفته است و به همین دلیل امروز می‌بینیم که او تهدید می‌کند برای لغو نتایج انتخابات به دادگاه مراجعه خواهد کرد. با این حال، من معتقدم که دادگاه این فرصت را به او نخواهد داد.

وی تاکید کرد: نتانیاهو می‌خواهد از هر فرصتی یا تلاشی برای طولانی کردن حکومت خود استفاده کند و معتقد است که زمان به او فرصتی می‌دهد تا اردوگاه آیزنکوت را دچار تفرقه کند یا حداقل از تشکیل دولت توسط او جلوگیری کند.

این تحلیلگر فلسطینی درباره درخواست نتانیاهو برای تشکیل دولت وحدت ملی گفت: این درخواست نیز مانند تمام اقدامات قبلی‌ او، یک مانور است؛ وقتی او در بحران است و در آستانه از دست دادن قدرت قرار دارد، به این درخواست متوسل می‌شود. این گواه بحران فلج‌کننده اوست.

نقش احزاب عربی در معادلات جدید قدرت در کنست

وی در پاسخ به این پرسش که در سایه قدرت بی‌سابقه احزاب عربی برای چانه‌زنی در تشکیل دولت و امکان‌سنجی قدرت آنها در ایجاد تغییر در وضعیت شهروندان عرب گفت: این اولین باری نیست که احزاب عرب قدرت بزرگی بوده‌اند. در سال ۲۰۱۸ زمانی که کنست قانون دولت-ملت را تصویب کرد و بر اساس آن اعراب را کاملا کنار گذاشت و اعلام کرد که این کشور فقط برای یهودیان است، اعراب در یک لیست مشترک با ۱۵ عضو قرار داشتند و ۶ عضو عرب در احزاب صهیونیستی وجود داشت. با وجود این، کنست قانون دولت-ملت را تصویب کرد.

وی ادامه داد: امروزه، اعضای عرب پارلمان می‌خواهند به اهداف خود یکی یکی برسند، نه همه آنها به یکباره. آنها در وهله نخست می‌خواهند رئیس کنست را که بر دستور کار پارلمان نظارت دارد و آن را کنترل می‌کند، تغییر دهند که این موضوع بسیار مهم است.

هدف دوم آنها سرنگونی بدون قید و شرط دولت نتانیاهو-بن-گویر-اسموتریچ است. نکته مهم تغییر دولت است. پس از آن، آنها با هر اتفاقی که در آینده رخ دهد، کنار خواهند آمد.

خطر تشدید تنش‌های منطقه‌ای در صورت شکست آیزنکوت و تداوم قدرت نتانیاهو

وی در پایان درباره سناریوهای احتمالی در صورت ناکامی آیزنکوت در تشکیل دولت گفت: اگر او نتواند ظرف ۲۸ روز دولت جدید تشکیل دهد، رئیس رژیم صهیونیستی می‌تواند ۱۳ روز دیگر به او فرصت دهد. اگر در این بازه زمانی هم نتواند، این ماموریت می‌تواند تحت همان شرایط به نتانیاهو منتقل شود. اگر نتانیاهو نیز نتواند، این ماموریت به هر عضو کنست که ادعا کند قادر به تشکیل دولت است، منتقل می‌شود. سپس موضوع به کنست ارجاع داده می‌شود که ۹۰ روز پس از تصمیم کنست، تاریخ انتخابات جدیدی را تعیین می‌کند.

وی تاکید کرد: این بدان معناست که نتانیاهو به مدت شش‌ماه به‌عنوان رئیس دولت موقت باقی خواهد ماند و هیچ کس نمی‌داند در این مدت چه اتفاقی خواهد افتاد. نتانیاهو ممکن است به دامن زدن به تنش‌ها در خاورمیانه متوسل شود و می‌تواند بهانه‌هایی برای این کار ابداع کند. او متحدان زیادی در خاورمیانه، آمریکا و شاید حتی مأموران موساد در داخل ایران دارد.

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