به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس امروز (سه‌شنبه) خطاب به ساکنان پایتخت یمن نوشت: «صنعای عزیز، آرام و سلامت باش».

وی توضیح داد که جنگنده‌های عربستان به جای اهداف نظامی، به هر آنچه به زندگی و معیشت شهروندان یمنی مربوط می‌شود حمله کرده‌اند؛ از جمله خانه ها، ایستگاه‌های گاز خانگی، بازارها، مرغداری‌ها و قطع منابع درآمد و بستن راه‌های معیشت مردم.

الفرح اشاره کرد که این رویکرد، ماهیت دشمن سعودی را که یمنی‌ها در طول دوازده سال گذشته شناخته‌اند، آشکار می‌کند؛ دشمنی که همچنان بر تسلیم کردن یمن با زور شرط بسته و گمان می‌کند بمباران هوایی، محاصره و گرسنگی می‌تواند آنچه را در میدان نبرد به دست نیاورده، محقق کند و مردم یمن را به کنار گذاشتن آزادی، حاکمیت و استقلال خود وادار نماید.

وی اشاره کرد که هدف این تشدید تنش‌ها فراتر از تخریب تاسیسات و اموال است و به تلاش برای گرفتن تصمیم ملی و وادار کردن یمنی‌ها به تسلیم زمین و حاکمیت خود، بازگشت به اطاعت از آمریکا و تبدیل شدن به ابزاری در خدمت پروژه صهیونیستی می‌رسد؛ اما تأکید کرد که این خیال‌ها به جایی نخواهد رسید.

الفرح در پایان با تأکید بر اینکه پیروزی تنها با قدرت مادی تعیین نمی‌شود، بلکه از جانب خداوند است، تصریح کرد: اراده ملت‌های آزاده را نمی‌توان با بمباران شکست یا با گرسنگی به تسلیم وادار کرد. آنچه دشمن به دنبال گرفتن آن از یمنی‌هاست، هرگز به دست نخواهد آورد، حتی اگر جنگ صد سال ادامه یابد؛ زیرا چشم‌پوشی از آزادی، حاکمیت و استقلال در محاسبات مردم یمن جای ندارد.

وی همچنین با اشاره به مشارکت مستقیم یک کشور اسلامی در تجاوز به یمن، تأکید کرد که هر تجاوزی پاسخی در پی خواهد داشت.

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