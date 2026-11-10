به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حج محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، به مناسبت روز شهید حزب‌الله، پیامی خطاب به خانواده‌های شهدای فداکار منتشر کرد و در آن، جایگاه این خانواده‌ها را در مسیر مقاومت و پاسداری از آرمان‌های شهدا مورد تأکید قرار داد.

رعد در این پیام، خانواده‌های شهدا را نمایانگر تصویری درخشان و الهام‌بخش برای اطرافیان خود توصیف کرد و نوشت: شما در جهان تازه‌ای قرار گرفته‌اید که خداوند متعال با کرامت شهادت، شما را به آن مفتخر کرده است؛ کرامتی که شکوه و عظمت خود را بر شما گسترانده و فضیلت‌ها و برکاتش را در اندیشه، عواطف، رفتار، درک، تعهد و اراده تک‌تک شما به‌جا گذاشته است.

رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در ادامه، خانه‌های خانواده‌های شهدا را مخزن ویژگی‌ها و اسرار مجاهدان دانست و تأکید کرد: اخلاق شما بر رفتار دیگران، اعم از همسایگان، مهمانان، اهالی شهرها و کسانی که در هر نقطه‌ای از جنوب، بقاع، شمال، جبل، ضاحیه یا بیروت به دیدار شما می‌آیند، تأثیر می‌گذارد.

رعد با اشاره به پیوند نزدیک خانواده‌های شهدا با زندگی و سیره شهیدان خود، خاطرنشان کرد: شما پیام معرفی و تبیین راه، تعهد، دوراندیشی، عمق ایمان، قدرت و استواری و الگوی اخلاقی شهیدان را بر دوش گرفته‌اید. کسی که چنین رسالت والایی را بر عهده دارد، باید در عمل به رهنمودها و توصیه‌های شهدا، دوری از مسائل کوچک و کم‌اهمیت، تشویق مستمر به عبادت، خوش‌اخلاقی و تلاش برای آموختن، امانت‌دار باشد.



رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به مشکلات و رنج‌هایی که خانواده‌های شهدا با آن روبه‌رو هستند، نوشت: من نیز یکی از شما هستم و از بسیاری از رنج‌ها و مشکلاتی که با آن مواجهید، آگاهی دارم؛ ازاین‌رو با صراحت و اختصار می‌گویم خدایی که شما را به کرامت شهادت مفتخر کرده، خود عهده‌دار امور شماست و با لطف، رحمت، عنایت و تدبیر خود، آنچه را که به صلاح دین و دنیای شماست، فراهم می‌کند.

رعد در ادامه تأکید کرد که خداوند با آزمودن مردم، میزان اخلاص آنان و شایستگی مسئولانی را که مأمور خدمت به خانواده‌های شهدا هستند، می‌آزماید و از این خانواده‌ها خواست برای مسئولان دعا کنند، آنان را نصیحت کنند و از خطاهایشان درگذرند.

وی در پایان این پیام، با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت برای تحقق اهداف شهدا، اعلام کرد: در روز شهید، با خداوند و با شما عهد می‌بندیم که در یاری اهداف همه شهیدان، با جدیت به پیش برویم تا چشمان شما روشن شود و خداوند خشم دل‌هایتان را از دشمنان جنایتکار، منافقان، ستمگران، فاسدان و فسادانگیزان فروبنشاند.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

