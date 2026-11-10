به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رای الیوم در یادداشتی با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره جنگ و ادعای پایان جنگ علیه ایران و واکاوی دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، نوشت: ترامپ تنها بخشی از واقعیت را درباره تأثیر رابطه واشنگتن و رژیم صهیونیستی بر شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پذیرفته است.

به نوشته عطوان، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا صریح‌تر از ترامپ درباره این رابطه سخن گفته و آن را رابطه‌ای مبتنی بر تبعیت آمریکا از رژیم صهیونیستی توصیف کرده است.

عطوان همچنین گفت که اطلاعات نادرست این رژیم، واشنگتن را به سمت جنگ علیه ایران سوق داده است.

این تحلیلگر با رد ادعای ترامپ مبنی بر پایان یافتن جنگ، در حالی که محاصره و تحریم‌های اقتصادی ادامه دارد، و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، تاکید کرد که به باور او، تقابل پایان نیافته و احتمال تشدید آن وجود دارد.

وی با اشاره به تأسیسات هسته‌ای فردو و مناطق مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نوشت که این مراکز همچنان از موضوعات اصلی مناقشه باقی مانده‌اند.

عطوان در ادامه به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران درباره دستور آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب به فرماندهان نظامی و مسئولان سیاسی برای پایان دادن به وضعیت «نه جنگ و نه صلح» اشاره کرد و نوشت: بر اساس این اظهارات، نیروهای ایرانی باید به هرگونه تجاوز آمریکا یا رژیم صهیونیستی، بدون محدودیت جغرافیایی، پاسخ دهند.

به نوشته عطوان، این موضع می‌تواند نشان‌دهنده آمادگی ایران برای ابتکار عمل در مرحله بعدی تقابل باشد.

وی همچنین به هفت شرط ایران برای پایان دادن به وضعیت کنونی اشاره کرد و نوشت که از جمله آنها رفع محاصره دریایی بنادر ایران، لغو تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز است.

این نویسنده همچنین با اشاره به اظهارات ترامپ درباره تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران، آمار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا را زیر سؤال برد و گفت که شمار تلفات آمریکا بسیار بیشتر از ارقام اعلام‌شده است.

عطوان حضور بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی بر ناوها و شناورهای جنگی در اقیانوس هند و دریای عرب را نیز عاملی دانست که می‌تواند در صورت ازسرگیری درگیری‌ها اهمیت پیدا کند.

عطوان در بخش دیگری از یادداشت خود به اظهارات ترامپ درباره جبران هزینه‌های جنگ از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخت و نوشت که رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده است این کشورها، نه رژیم صهیونیستی، باید تمام هزینه‌های جنگ با ایران را تأمین کنند.

وی این اظهارات را تلاشی برای تحمیل هزینه‌های جنگ به کشورهای عربی منطقه توصیف کرد و نوشت که هزینه ایستادگی و مقاومت، از تسلیم شدن در برابر دشمنان کمتر است.

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