به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کریم دولتی، در گفتگو در جمع خبرنگاران با اشاره به ابتکار برگزاری مسابقات قرآنی مدهامّتان به شکل گروهی، اظهار کرد: در این شیوه، توانمندی‌های فردی شرکت‌کنندگان باید در بستر فعالیت جمعی خود را نشان دهد، به این معنا که هر فرد، حتی با برخورداری از توانایی بالا، باید بتواند ظرفیت‌های خود را در قالب یک گروه به نمایش بگذارد و برای دستیابی به جایگاه بهتر با سایر گروه‌ها رقابت کند.

رئیس هیئت داوران هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان این شیوه برگزاری را ابتکاری ارزشمند دانست و افزود: به اعتقاد من، مسجد بهترین نقطه آغاز برای شکل‌گیری چنین رقابت‌هایی است چراکه مسجد محل اجتماع مسلمانان و گردهمایی دلدادگان قرآن و عترت، نماز و عبادت است و می‌تواند بستر مناسبی برای پرورش فعالیت‌های جمعی قرآنی باشد.

وی با اشاره به نوپا بودن این شیوه برگزاری مسابقات مدهامّتان، تصریح کرد: طبیعی است که در سال‌های ابتدایی اجرای یک روند جدید، اشکالات و کاستی‌هایی وجود داشته باشد، اما با شناسایی و برطرف کردن این موارد می‌توان در آینده مسابقه‌ای در تراز و سطحی شایسته برگزار کرد که به الگویی برای سایر رقابت‌های مشابه تبدیل شود.

دولتی با تشریح اهداف برگزاری این مسابقات، بیان کرد: این رقابت‌ها با هدف ایجاد فرصت شناخت متقابل میان فعالان قرآنی مساجد، تقویت توانمندی گروه‌ها و ارتقای ظرفیت‌های آنان برگزار می‌شود. امیدواریم در آینده زمینه اجرای چنین الگویی در مساجد سراسر کشور فراهم شود و شاهد گسترش رقابت‌های گروهی قرآنی با محوریت مسجد باشیم.

وی با اشاره به حضور نوجوانان در نخستین روز رقابت‌های کشوری هجدهمین دوره مسابقات مدهامّتان، گفت: حضور نوجوانان و رقابت آنان در این رویداد، جذابیت خاصی به مسابقات بخشیده است. شرکت‌کنندگان با آمادگی خوبی در رقابت‌ها حاضر شده‌اند و کیفیت عملکرد آنان قابل توجه است.

رئیس هیئت داوران هجدهمین جشنواره قرآنی مدهامّتان همچنین از تلاش برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این رویداد قدردانی و خاطرنشان کرد: آمادگی مناسب شرکت‌کنندگان و کیفیت رقابت‌ها حاصل تلاش مجموعه‌ای از مسئولان و عوامل اجرایی است که برای برگزاری این جشنواره زحمت کشیده‌اند و شایسته قدردانی هستند.

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی همدان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شود.

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