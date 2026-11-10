به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای قرآنی در سطح ملی اظهار کرد: توجه به قرآن کریم باید در متن زندگی فردی و اجتماعی افراد جاری باشد و آموزه‌های آن در نظام تربیتی و فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نوجوانان و جوانان سرمایه اصلی آینده کشور هستند افزود: هر اندازه بتوانیم زمینه آشنایی عمیق‌تر نسل جدید با قرآن و مفاهیم آن را فراهم کنیم، در واقع برای آینده فرهنگی و اخلاقی جامعه سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ در این مسیر، شناسایی استعدادهای قرآنی، حمایت از علاقه‌مندان و فراهم‌کردن فرصت رشد برای آنها اهمیت فراوانی دارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مسابقات قرآنی در شناسایی ظرفیت‌های نسل جوان تصریح کرد: برگزاری مسابقاتی مانند مدهامتان می‌تواند فرصتی برای کشف استعدادهایی باشد که شاید در شرایط عادی امکان معرفی و بروز توانایی‌های خود را پیدا نکنند؛ با این حال، نباید فعالیت‌ها به معرفی نفرات برتر و پایان رقابت‌ها ختم شود؛ بلکه باید برای استمرار حضور این استعدادها در عرصه‌های آموزشی و فرهنگی برنامه داشت.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ریشه‌های تربیت قرآنی در جامعه بیان کرد: تربیت قرآنی یک فرآیند مستمر است که از خانواده آغاز می‌شود و در مدرسه، مسجد و سایر محیط‌های اجتماعی ادامه پیدا می‌کند؛ اگر این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و هر کدام نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، می‌توان انتظار داشت که ارتباط نسل جدید با قرآن از سطح آشنایی اولیه فراتر برود و به بخشی از سبک زندگی آنها تبدیل شود.

حاجی‌بابایی همچنین با اشاره به جایگاه آموزش‌وپرورش در شکل‌گیری شخصیت نسل آینده گفت: مدرسه تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین کانون‌های تربیت انسان است؛ از همین رو، توجه به فعالیت‌های قرآنی در محیط‌های آموزشی و ایجاد ارتباط مؤثر میان برنامه‌های مدارس و ظرفیت‌های مساجد می‌تواند به تقویت بنیان‌های تربیتی جامعه کمک کند.

وی در ادامه، حمایت از فعالیت‌های قرآنی را نیازمند نگاه بلندمدت دانست و خاطرنشان کرد: فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی برای اینکه اثرگذاری واقعی داشته باشند، به استمرار، برنامه‌ریزی و پشتیبانی نیاز دارند؛ نمی‌توان انتظار داشت با اقدامات کوتاه‌مدت و مقطعی، یک جریان گسترده و پایدار قرآنی در جامعه شکل بگیرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است دستگاه‌های مسئول با شناخت نیازهای این حوزه، زمینه حمایت مؤثر از فعالان و مجموعه‌های قرآنی را فراهم کنند.

وی با اشاره به مسئولیت نهادهای قانون‌گذار در پشتیبانی از فعالیت‌های فرهنگی و دینی کشور افزود: مجلس نیز می‌تواند در چارچوب وظایف خود، مسائل و نیازهای این حوزه را مورد توجه قرار دهد و از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی برای تقویت برنامه‌هایی که به رشد فرهنگی و تربیتی جامعه کمک می‌کنند، استفاده کند.

حاجی‌بابایی در بخش دیگری از سخنان خود میزبانی همدان از هجدهمین دوره مسابقات کشوری مدهامتان را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و قرآنی این استان دانست و گفت: برگزاری رویدادهای ملی در استان‌ها می‌تواند زمینه تعامل فعالان فرهنگی، تبادل تجربه و گسترش فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند و مهم آن است که این ظرفیت پس از پایان مسابقات نیز حفظ شود و به برنامه‌هایی ماندگار در سطح استان و کشور منجر شود.

وی با تأکید بر اینکه آینده فعالیت‌های قرآنی کشور به میزان توجه به نسل نوجوان و جوان وابسته است گفت: باید شرایطی فراهم شود که جوانان نه‌تنها مخاطب برنامه‌های قرآنی، بلکه خود از عناصر اصلی طراحی، اجرا و گسترش این فعالیت‌ها باشند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حضور و مشارکت نسل جدید در این عرصه می‌تواند به پویایی فعالیت‌های قرآنی و انتقال مؤثر مفاهیم قرآن به نسل‌های آینده کمک کند.



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