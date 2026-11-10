به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال بن‌یونس، نویسنده و پژوهشگر تونسی، در تحلیلی با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، این تحول را «نقطه‌عطفی استراتژیک» و «پیروزی بزرگی» برای ملت فلسطین، جبهه مقاومت و حامیان آرمان آزادی‌خواهی توصیف کرد.

بن‌یونس خاطرنشان کرد: این تحول در ایالات متحده، ثمره حمایت گسترده رهبران مقاومت ملی در لبنان و محور جهاد و مقاومت تا جمهوری اسلامی ایران است.

وی تأکید کرد: این دستاوردهای سیاسی حاصل خلأ نبوده، بلکه محصول دهه‌ها مبارزه ملت فلسطین از زمان انتفاضه سنگ، سال‌ها تلاش دیپلماتیک و مردمی در مجامع بین‌المللی، دانشگاه‌های جهان و مراکز پژوهشی است. او در این زمینه به نقش برجسته فرزندان فلسطین، لبنان و جوامع عربی و اسلامی در کشورهای دیگر، به‌ویژه در اروپا و آمریکا، در زنده‌نگه‌داشتن آرمان فلسطین اشاره کرد.

این تحلیلگر تونسی توجه مخاطبان را به این نکته جلب کرد که تلاش‌های مستمر حامیان و اعضای جوامع مهاجر موفق شده است کشتارهای ارتکابی در اراضی فلسطین، به‌ویژه در نوار غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی را رسوا و برملا سازد. این تلاش‌ها همچنین در افشای حجم تجاوزات آمریکا و صهیونیست‌ها علیه لبنان و ایران نقش بسزایی داشته است.

بر همین اساس، بن‌یونس نتیجه گرفت که دولت‌های پیشین ایالات متحده، تندروها و همچنین تل‌آویو در دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق تجاوز به لبنان و فلسطین و ترور رهبران مقاومت — در رأس آن‌ها دبیرکل شهید حزب‌الله، سید حسن نصرالله — با شکست مواجه شده‌اند.

بن‌یونس به پیامدهای جنگ‌های تجاوزکارانه در منطقه پرداخته و توضیح داد: این جنگ‌ها به سقوط سیاسی کوبنده و مداوم دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجامیده و دامن هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در ایالات متحده را گرفته است. این نتایج به پیشروی جناح مترقی درون حزب دموکرات در برابر جریان‌های جنگ‌طلب و حامی بی‌چون‌وچرای اشغالگران منجر شده است.

در همین راستا، این تحلیلگر تونسی بیان داشت: این زلزله‌های سیاسی پی‌درپی در مراکز تصمیم‌گیری غرب، بازتاب‌دهنده تحولی ریشه‌ای در آگاهی افکار عمومی جهانی نسبت به مسائل خاورمیانه است.

وی افزود: روایت رسمیِ مدافع سیاست‌های اشغالگران دیگر قادر نیست حقیقت‌های میدان را پنهان کند؛ مسئله‌ای که نخبگان حاکم در غرب را در آزمونی واقعی برای بازنگری در سیاست‌های خارجی‌شان قرار داده و به تقویت جریان‌های خواهان عدالت و احقاق حقوق ملت‌های تحت ستم می‌انجامد.

بن‌یونس در پایان تحلیل خود تأکید کرد: این داده‌ها، پنجره‌ای از امید و فرصتی واقعی را پیش روی کشورهای عربی، ملت‌های آن‌ها، جوامع مهاجر و دارای تابعیت دوگانه در غرب می‌گشاید تا حول محور تلاش‌ها برای توقف جنگ‌ها و تجاوزات مستمر علیه ایران، لبنان، فلسطین و عموم منطقه گرد هم آیند. این تحولات همچنین انگیزه‌ای اساسی برای حمایت از تلاش‌های استقرار یک نظام منطقه‌ای و بین‌المللی جدید بر مبنای توازن عادلانه قدرت به شمار می‌رود.

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