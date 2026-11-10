به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البیاتی، نماینده پیشین پارلمان عراق، در گفت‌وگویی بیان داشت: ایالات متحده آمریکا پروژه خود را برای حفاظت از رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند و از طریق چنین طرحی تلاش می‌کند هرگونه حضور مقاومت، چه در عراق و چه در منطقه، را پایان دهد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» اعلام کرد: برخی طرف‌های فرایند سیاسی با ایستادن در کنار طرح موسوم به «حصر سلاح در دست دولت»، از این پروژه حمایت می‌کنند.

البیاتی اشاره کرد: پروژه آمریکایی تنها به پایان دادن به نقش مقاومت محدود نمی‌شود، بلکه طرحی بزرگ‌تر در جریان است و حشدالشعبی را نیز هدف گرفته است؛ پس از آنکه این تشکیلات توانست پیروزی بر تروریسم داعشی را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا فرماندهان پیروزی، شهیدان ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی را پس از توانایی‌شان در مبارزه با تروریسم هدف قرار داد، تصریح کرد: آمریکا در برابر هر نیرویی که مقابل داعش بایستد، موضع می‌گیرد؛ زیرا داعش خود پروژه‌ای آمریکایی است.

البیاتی در پایان تأکید کرد: آمریکا با ابزارهای مختلف فشار می‌آورد تا مقاومت را خلع سلاح کند و هر نیرویی را که در برابر تروریسم و رژیم صهیونیستی می‌ایستد، از سلاح خود محروم سازد.

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