به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استاد محسن قرائتی روز سه شنبه در جلسه هیات امنای مجمع خیرین مسجدساز که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور و جمعی از اعضا برگزار شد، با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول جامعه برای ترویج فرهنگ نماز و توسعه مسجد، اظهار کرد: امروز جمعیت قابل‌توجهی از دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان مشغول تحصیل هستند که در آینده با حضور در مدارس، ارتباط مستقیمی با نسل جدید خواهند داشت؛ از این رو باید از این ظرفیت گسترده برای تقویت فرهنگ نماز و مسجد بهره گرفت.

وی با تأکید بر اینکه نباید فعالیت‌های مسجدی را بیش از اندازه به ساختارهای دولتی وابسته کرد، افزود: برای پیشبرد امور مسجد باید زمینه مشارکت مردم و مجموعه‌های غیردولتی را فراهم کنیم. بانک‌ها، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی ظرفیت‌های ارزشمندی هستند که می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به تجربه‌های خود در جلب مشارکت مجموعه‌های اقتصادی برای ترویج نماز، بر ضرورت طراحی مشوق‌هایی برای حمایت از فعالیت‌های مرتبط با مسجد و نماز تأکید کرد و گفت: می‌توان با شناسایی افرادی که در زمینه ترویج نماز، تولید آثار فرهنگی و حمایت از مساجد فعالیت مؤثر دارند، از آنان به شکل شایسته تقدیر کرد.

استاد قرائتی در ادامه، ساده‌سازی ساخت مساجد و پرهیز از هزینه‌های غیرضروری را از ضرورت‌های امروز مسجدسازی دانست و تصریح کرد: گاهی در ساخت مسجد هزینه‌هایی صرف می‌شود که ضرورتی ندارند؛ در حالی که باید به جای تجمل‌گرایی، به نیاز واقعی مردم توجه کنیم. مسجد باید ساده، کاربردی و در دسترس باشد تا مردم به‌راحتی بتوانند از آن استفاده کنند.

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از نظر کارشناسان در طراحی و ساخت مساجد خاطرنشان کرد: پیش از ساخت مسجد باید از افراد متخصص و آشنا به نیازهای مسجد مشورت گرفت تا فضاها و امکانات آن متناسب با کارکردهای واقعی مسجد طراحی شود و از دوباره‌کاری و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور همچنین بر ضرورت پیوند میان مساجد و هیئت‌های مذهبی تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که هیئت‌ها نیز در مساجد فعالیت کنند و میان ظرفیت‌های مردمی، ائمه جماعات و مجموعه‌های محلی همکاری شکل بگیرد. قرار نیست همه کارها را یک مجموعه به‌تنهایی انجام دهد؛ بلکه باید با تقسیم مسئولیت و مشارکت، زمینه فعالیت گسترده‌تر مردم را فراهم کرد.

استاد قرائتی در پایان، مردمی‌سازی، کاهش هزینه‌ها و تقویت پیوند مسجد با زندگی روزمره مردم را از الزامات رونق مساجد دانست و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های متنوع جامعه برای تحقق این هدف تأکید کرد.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

