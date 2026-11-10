به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تماس‌های روزانه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار ازسرگیری حملات نظامی علیه ایران شده است؛ درخواستی که به گفته منابع آگاه، با مخالفت برخی مقام‌ها در داخل و خارج کاخ سفید روبه‌رو شده است.

یک منبع مطلع از گفت‌وگوها به فایننشال تایمز گفته است: «نتانیاهو هر روز با او تماس می‌گیرد تا ازسرگیری جنگ را مطالبه کند. کسانی که در داخل و خارج کاخ سفید خواهان جنگ نیستند، تلاش کرده‌اند در برابر این درخواست مقاومت کنند.»

بر اساس این گزارش، رهبران کشورهای عربی نیز از ترامپ خواسته‌اند به‌جای تشدید درگیری‌ها، مسیر دیپلماسی را در پیش بگیرد و برای پایان دادن به جنگ با ایران تلاش کند. از جمله این رهبران می‌توان به امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی، رئیس امارات متحده عربی و رئیس‌جمهور ترکیه اشاره کرد.

به گزارش فایننشال تایمز، تماس‌های نتانیاهو با ترامپ در شرایطی انجام می‌شود که آمریکا همچنان حملات محدودی علیه ایران انجام می‌دهد. جزیره قشم در روزهای سوم و ششم نوامبر هدف حملات موشکی آمریکا قرار گرفت. ترامپ بدون اشاره مستقیم به حمله ششم نوامبر، تأیید کرد که واشنگتن حمله تازه‌ای انجام داده است. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در فلوریدا مدعی شد آمریکا یک سامانه پدافندی ایران را در مدت کوتاهی از کار انداخته است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ با ایران به یکی از عوامل مهم شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده است. از سوی دیگر، نتانیاهو نیز پس از انتخابات اخیر اسرائیل و ناکامی حزب لیکود در کسب اکثریت پارلمانی، با بن‌بست سیاسی مواجه شده است.

فایننشال تایمز همچنین گزارش داده است که نتانیاهو و ترامپ هفته گذشته درباره نحوه برخورد با ایران گفت‌وگو کرده‌اند؛ تماسی که مقام‌های آمریکایی در گفت‌وگو با وب‌سایت آکسیوس آن را «صریح و بی‌پرده» توصیف کرده‌اند. به گفته مقام‌های کاخ سفید، نتانیاهو بلافاصله پس از مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا خواستار حمله فوری به ایران شده بود، اما ترامپ تصمیم گرفت فرصت بیشتری به مذاکرات بدهد.

با وجود درخواست نتانیاهو برای ازسرگیری حملات، ترامپ روز دوشنبه ادعا کرد، احتمال انجام حملات جدید علیه ایران پایین است. او در یک نشست خبری در کاخ سفید مدعی شد: «ایران از نظر نظامی عملاً کارش تمام شده است. ما فقط وضعیت موجود را حفظ می‌کنیم.» این اظهارات پس از دیدار ترامپ با نخست‌وزیر قطر درباره پیش‌نویس پیشنهادی برای پایان دادن به جنگ مطرح شد.

بر اساس مفاد این پیشنهاد، ایران اعلام کرده است در صورت لغو محاصره بنادر خود از سوی آمریکا، عبور آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین خواهد کرد. تهران همچنین خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خود در خارج از کشور و ازسرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی شده است؛ توافقی که موضوع هسته‌ای را نیز دربر خواهد گرفت.

به نوشته فایننشال تایمز، رهبران قطر، عربستان سعودی، امارات و ترکیه از جمله مقام‌هایی بوده‌اند که در تماس با ترامپ، او را به ادامه مذاکرات و خودداری از حملات تازه علیه ایران ترغیب کرده‌اند.

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