به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماس ماسی، عضو جمهوری‌خواه کنگره ایالات متحده، در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری هیل تأکید کرد: «به احتمال زیاد پیت هگست تا ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) امسال دوام نخواهد آورد.»

وی با اشاره به حمله جنایتکارانه آمریکا به مدرسه میناب در اسفند ماه سال گذشته تشریح کرد که هگست به شیوه‌ای نظام‌مند مقررات درگیری نظامی را که با هدف به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان ایجاد شده، از میان برده است؛ اقدامی که به گفته این عضو کنگره به حمله مرگبار دبستان شجره طیبه میناب منجر شد.

ماسی گفت: «آمارهای منتشرشده از تلفات حمله به این دبستان نشان می‌دهد که دست‌کم ۱۵۶ غیرنظامی کشته شده‌اند و در برخی گزارش‌ها شمار غیرنظامیان ۱۷۰ نفر اعلام شده است.»

این نماینده جمهوری‌خواه ادامه داد: در میان جانباختگان دست‌کم ۱۲۰ دانش‌آموز، ۲۶ معلم، هفت پدر و مادری که برای خارج کردن فرزندانشان از مدرسه تلاش می‌کردند، یک راننده سرویس مدرسه، یک تکنسین داروخانه در درمانگاهی در نزدیکی مدرسه و همچنین جنین شش‌ماهه یکی از معلمان که در مدرسه حضور داشت، دیده می‌شود.

این عضو جمهوری‌خواه کنگره، هگست را در «کشتن دانش‌آموزان مدرسه میناب، بمباران قایق‌های ماهیگیری که ممکن است سرنشینان آن به جرم قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند یا نبودند» مؤثر دانست.

ماسی ادامه داد: «او در آدم‌ربایی غیرقانونی در ونزوئلا اثرگذار بوده است. خود رئیس‌جمهور به این موضوع مباهات می‌کند که نفت را تصرف کرده‌اند و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ما از نفتی که تصرف کرده‌اند ثروتمند می‌شوند.»

هیل می‌افزاید: این عضو مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه به وعده خود مبنی بر ارائه استیضاح هگست عمل کرد و اندکی پس از ارائه، بندهای استیضاح وزیر جنگ را با صدای بلند در صحن کنگره خواند.

هگست اوایل دوشنبه به وقت محلی گفت که نگران تلاش ماسی نیست و اضافه کرد که صبح روز بعد در این مورد یک نشست خبری برگزار می‌کند. اما ماسی در مقابل، برگزاری نشست خبری هگست را نشانه ترس او دانست و گفت: «آن‌ها نگران هستند. منظورم این است به همین سادگی است.»

از سوی دیگر، دونالد ترامپ در پستی در «تروث سوشال» ضمن دفاع از هگست نوشت: «ماسی یک بازنده کامل است و در تلاش است تا شاید محبوب‌ترین و موفق‌ترین مقام نظامی کشور، پیت هگست وزیر جنگ را استیضاح کند.»

ترامپ در ادامه پست خود افزود: «با توجه به اینکه استخدام نیرو در بالاترین سطح خود از زمان جو بایدن خواب‌آلود قرار دارد و دو پیروزی در ونزوئلا و ایران به دست آورده است، پیت هگست باید مورد تمجید قرار گیرد، نه استیضاح. کنگره، از پیت حمایت کنید!»

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