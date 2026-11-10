به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرسول احمدیان، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، در نشست خبری «ششمین کنگره ملی شعر مادر»، ضمن تشریح برنامه‌های این دوره از کنگره اظهار داشت: این کنگره به منظومه‌ای فرهنگی و اعتقادی اشاره دارد که در مرکز آن شخصیت بی‌بدیل حضرت فاطمه زهرا(س) قرار گرفته است. در این نگاه، مادر کانون تربیت، انتقال ایمان و ارزش‌ها و شکل‌گیری هویت نسل‌هاست و بزرگداشت مقام مادر، در کنار ارج نهادن به جایگاه معنوی مادران، تلاشی برای تقویت بنیان خانواده و بازشناسی جایگاه مادری در فرهنگ اسلامی و ایرانی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ظرفیت هنر و به‌ویژه شعر در ثبت و ماندگاری حقیقت و تاریخ افزود: گاهی یک شعر فاخر می‌تواند واقعیت یک حادثه را چنان در حافظه و وجدان جامعه ثبت کند که گزارش‌های متعدد از انجام آن ناتوان باشند. تجربه پنج دوره گذشته نشان داده است که پرداختن به موضوعات اصیل دینی و فرهنگی با زبان شعر و مشارکت شاعران، ظرفیت شکل‌گیری جریانی فراتر از یک مراسم مناسبتی را دارد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به روند افزایشی مشارکت شاعران در این کنگره بیان کرد: در نخستین دوره، ۱۴۰ شاعر با ۴۰ اثر در این رویداد شرکت کردند، اما این مشارکت در دوره پنجم به حضور ۲۰۰ شاعر و ارسال بیش از هزار اثر رسید. در دوره ششم نیز بنا داریم این مسیر را با کیفیت بالاتر، مشارکت گسترده‌تر و توجه جدی‌تر به مسائل واقعی جامعه ادامه دهیم.

وی با بیان اینکه شعر آیینی صرفاً به معنای بیان عاطفه و سوگواری نیست، تصریح کرد: سوگ در برابر رنج و فقدان، حقیقتی انکارناپذیر است، اما هنر متعهد باید از بیان اندوه فراتر برود و به آگاهی‌بخشی، حقیقت‌گویی و مسئولیت‌سازی بپردازد.

حجت‌الاسلام احمدیان ادامه داد: شعر می‌تواند در برابر تحریف تاریخ بایستد، پرسش ایجاد کند و اجازه ندهد انسان‌ها به آمار و ارقام تقلیل پیدا کنند. مسئولیت شاعر در برابر حوادث بزرگ تاریخی، فراتر از ثبت احساسات شخصی است و شاعر می‌تواند صدای کسانی باشد که فرصت روایت از آنان گرفته شده و اثری خلق کند که سال‌ها بعد نیز حقیقت روزگار ما را به نسل‌های آینده منتقل کند.

شهدای میناب؛ محور ویژه ششمین کنگره شعر حضرت مادر

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به اختصاص بخش ویژه‌ای به شهدای میناب در ششمین دوره این کنگره گفت: در کنار محورهای شعر آیینی و بزرگداشت جایگاه مادر، بخش ویژه‌ای را به تکریم مادران و دختران شهید میناب و مقاومت اختصاص داده‌ایم.

وی با اشاره به شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب افزود: شهادت کودکان و نوجوانان این مدرسه، تراژدی عمیق و اندوه‌باری است که نباید اجازه دهیم مظلومیت این فرزندان در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. از شاعران کشور دعوت می‌کنیم با هم‌اندیشی و خلق آثار ادبی، این حقیقت را با زبان ماندگار شعر روایت کنند؛ نه فقط برای سوگواری، بلکه برای بیدار نگه‌داشتن وجدان عمومی و جلوگیری از فراموشی و تحریف.

حجت‌الاسلام احمدیان پیوند عنوان «حضرت مادر» با مادران شهدا و دختران شهید میناب را معنادار دانست و اظهار کرد: از الگوی آسمانی حضرت زهرا(س) تا مادرانی که فرزندان خود را با عشق و ایمان پرورش داده‌اند و دخترانی که آینده و آرزوهایشان در اوج معصومیت از جامعه گرفته شد، همگی در این روایت جای دارند.

وی تأکید کرد: روایت ما نباید تنها به لحظه شهادت محدود بماند، بلکه باید از مادران، رؤیاهای ناتمام فرزندان و زندگی‌هایی بگوییم که می‌توانستند آینده‌ای روشن بسازند. مادران شهدا فقط داغ‌دیدگان نیستند، بلکه بخشی از روایت حماسه و صاحبان تجربه‌ای بزرگ از تربیت، صبوری و ایستادگی هستند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه هیچ شعری نمی‌تواند رنج یک مادر را به تمامی بازگو کند، افزود: هیچ واژه‌ای نیز جای خالی دانش‌آموزان شهید را پر نمی‌کند، اما دشواری روایت نباید ما را از بازگویی حقیقت بازدارد. انتظار ما خلق آثاری استوار، هنرمندانه و ماندگار است که نام و یاد این فرزندان مظلوم را در حافظه ادبی و فرهنگی ایران زنده نگه دارد.

تبدیل آثار کنگره به سرودهای انقلابی و مردمی

حجت‌الاسلام احمدیان درباره برنامه‌های اجرایی این دوره نیز گفت: کنگره ملی شعر حضرت مادر با محوریت و تولیت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان و همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان و انجمن‌های شعر آیینی کشور، به‌ویژه انجمن شعر آیینی انگور، برگزار می‌شود و همراهی مجموعه‌ها و انجمن‌های ادبی سراسر کشور می‌تواند به غنای این رویداد کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی، هنری و مذهبی بیان کرد: دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان خود را موظف می‌داند معارف دینی را با زبان و نیازهای روز جامعه پیوند بزند. شعر می‌تواند مفاهیم اعتقادی و اخلاقی را با عاطفه، زیبایی و اثرگذاری همراه کند و کنگره حضرت مادر نیز با همین هدف، یعنی حضور زنده معارف فاطمی در فضای ادبی کشور و بی‌تفاوت نماندن هنر متعهد نسبت به مسائل واقعی جامعه شکل گرفته است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان ادامه داد: هدف ما تنها برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی چند اثر نیست، بلکه می‌خواهیم جریان ادبی پایداری در حوزه شعر فاطمی، پاسداشت مقام مادر و روایت مسئولانه در کشور تقویت شود.

وی از برنامه‌ریزی برای حضور شاعران در مواکب و میان مردم خبر داد و گفت: امسال همگام با بعثت تاریخی مردم در خیابان‌ها، برای حضور شاعران در مواکب و در کنار مردم برنامه‌ریزی خواهیم کرد تا این رویداد به جریانی مردمی تبدیل شود. همچنین هدف‌گذاری کرده‌ایم آثار حماسی به سرودهای انقلابی و مردمی برای استفاده در مراسم مختلف تبدیل شوند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به قالب‌های پذیرفته‌شده در این دوره اظهار کرد: غزل، قصیده، مثنوی، رباعی و دوبیتی از قالب‌های مورد پذیرش کنگره هستند و آثار ارسالی باید تألیفی، منتشرنشده و در جشنواره‌های مشابه برگزیده‌نشده باشند.

وی با اشاره به تغییر شرایط ارسال آثار در این دوره گفت: با توجه به اینکه هدف ما ارتقای کیفیت آثار است و تعدد آثار ارسالی می‌تواند فرایند داوری را دشوار و پیچیده کند، دبیرخانه تصمیم گرفت محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی در نظر بگیرد تا هر شاعر اثر برگزیده خود را به دبیرخانه ارسال کند. بر این اساس، هر شاعر در بخش عمومی می‌تواند یک اثر و در بخش ویژه نیز یک اثر ارسال کند.

حجت‌الاسلام احمدیان اضافه کرد: ممکن است امسال تعداد اشعار ارسالی کمتر باشد، اما تلاش می‌کنیم با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و دعوت از شاعران بیشتر، ضمن ارتقای کیفیت و رعایت عدالت در داوری، آثار متنوع‌تری را میزبانی کنیم.

وی درباره جوایز این دوره نیز گفت: برای آثار برگزیده جایزه ۱۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است و پنج اثر نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی خواهند شد. همچنین مانند سال‌های گذشته از یکی از چهره‌های ماندگار شعر آیینی کشور تجلیل می‌شود و انتشار مجموعه شعر برگزیده کنگره نیز از دیگر برنامه‌های این دوره خواهد بود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: درگاه رسمی دبیرخانه کنگره ملی شعر حضرت مادر، سایت دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان به نشانی Morsalat.ir است و شاعران از هم‌اکنون می‌توانند آثار خود را از طریق این درگاه ارسال نمایند.

وی با اشاره به بازه زمانی برگزاری کنگره از سالروز شهادت تا میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: آخرین مهلت ارسال آثار، پنجم آذرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و امیدواریم با مشارکت شاعران سراسر کشور، ششمین دوره این کنگره به فرصتی برای تقویت شعر فاطمی و روایت ماندگار مظلومیت شهدای میناب تبدیل شود.

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