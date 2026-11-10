به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گفته منتقدان، تحرکات علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در مدت کوتاه پس از به قدرت رسیدن، نشان‌دهنده اجرای برنامه‌های آمریکا برای پایان دادن به هرگونه حضور نیروهای مقاومت و سلاح آنان در عراق است. این اقدامات همچنین شامل تلاش برای اعمال محاصره اقتصادی علیه ایران از طریق بستن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی است.

سلاح حسین، عضو سازمان بدر، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: وزیر امور خارجه از وجود تحمیل‌ها و دستورهای آمریکایی برای بستن گذرگاه‌های مرزی با جمهوری اسلامی خبر داده است. دولت و خود وزیر باید در سازمان ملل و شورای امنیت نسبت به این دخالت آمریکا در امور داخلی عراق اقدام فوری انجام دهند.

وی افزود: آمریکا دخالت و تحمیل اراده خود بر عراق را ادامه می‌دهد تا ملت‌ را گرسنه نگه دارد و در برابر ایران بایستد. واشنگتن برای رسیدن به این هدف، گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور را به جز دو گذرگاه بسته است. این دخالت‌ها نشان می‌دهد که آمریکا می‌خواهد عراق را طرف محاصره ایران قرار دهد و این امر قابل قبول نیست.

وی تصریح کرد: قانون اساسی بر حسن همجواری و تبادل روابط میان عراق و همسایگانش تأکید دارد و بستن گذرگاه‌های مرزی با ایران به فشار آمریکا، مخالف قانون اساسی است. وزیر امور خارجه باید بر اساس قانون اساسی، دخالت‌ها و دستورهای آمریکا را رد کند.

محمد البیاتی، نماینده پیشین پارلمان عراق، نیز تأکید کرد: ایالات متحده پروژه خود را برای حفاظت از رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند و از طریق چنین طرحی تلاش دارد هرگونه حضور مقاومت، چه در عراق و چه در منطقه، را پایان دهد.

وی افزود: برخی طرف‌های فرایند سیاسی با ایستادن در کنار طرح موسوم به «حصر سلاح در دست دولت»، از این پروژه حمایت می‌کنند. پروژه آمریکایی تنها به پایان دادن به نقش مقاومت محدود نمی‌شود، بلکه طرحی بزرگ‌تر در جریان است و حشدالشعبی را نیز هدف گرفته است؛ پس از آنکه این تشکیلات توانست پیروزی بر تروریسم داعشی را محقق کند.

البیاتی اشاره کرد: آمریکا فرماندهان پیروزی، شهیدان ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی را پس از توانایی‌شان در مبارزه با تروریسم هدف قرار داد؛ زیرا آمریکا در برابر هر نیرویی که مقابل داعش بایستد، موضع می‌گیرد و داعش خود پروژه‌ای آمریکایی است.

ابراهیم السکینی، عضو ائتلاف دولت قانون، در گفت‌وگو با المعلومه اعلام کرد: عراق ولایت آمریکا نیست که دولت ترامپ بتواند آنچه را می‌خواهد بر بغداد تحمیل کند؛ به‌ویژه در زمینه روابط عراق با کشورهای دیگر مانند جمهوری اسلامی.

وی افزود: عراق و ایران مشترکات فراوانی دارند و تحمیل‌ها و برنامه‌های آمریکا نمی‌توانند بر ماهیت رابطه دو ملت تأثیر بگذارند؛ هرچند فشارهایی برای بستن برخی گذرگاه‌های مرزی یا محدود کردن پروازها بین دو کشور اعمال می‌شود.

السکینی تأکید کرد: نخست‌وزیر موظف است مردم را از ماهیت تحمیل‌های آمریکا آگاه کند؛ در شرایطی که ترامپ درصدد اجرای برنامه‌هایی در داخل عراق برای خدمت به منافع خود و متحدانش و ایجاد جدایی بین عراق و ایران است.

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