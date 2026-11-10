به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با برگزاری محاکمه علمای دینی شیعه، دستگاه‌های امنیتی بحرین موج تازه‌ای از بازداشت‌ها، یورش‌های امنیتی و احضار شهروندان را آغاز کرده‌اند که در جریان آن ۲۵ نفر، از جمله رئیس مأتم السنابس، بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی رئیس مأتم السنابس، حاج حسن المعلمه، و مسئول اداری این مأتم، حاج احمد عید، را به همراه سید علی ابراهیم، حسین علی مهدی، حسین میرزا الحلی و سعید محمد سعید، پس از احضار و بازجویی در تاریخ ۸ نوامبر بازداشت کردند.

همچنین حسن محمد جاسم، صادق جعفر المحاری و سید محمد هاشم پس از تعقیب در منطقه ابوصبیع بازداشت شدند. در منطقه بنی‌جمره نیز دو جوان به نام‌های محسن عیسی زید و رضا زکریا آدم، پس از یورش نیروهای امنیتی به یک آرایشگاه، دستگیر شدند. محمود سعید الشیخ و علی محسن المؤذن نیز روز ۸ نوامبر و پس از یورش نیروهای امنیتی به خانه‌هایشان بازداشت شدند.

در روز ۷ نوامبر نیز احمد زین‌الدین و عبدالقادر الفتلاوی در شرایطی مبهم در منطقه القریه بازداشت شدند. مقام‌های بحرینی همچنین روز ۶ نوامبر محمد هادی، حسین موسی الریس، علی الإسکافی، عباس علی عباس الدقاق، حسین عزیز الشملان و حسین عبدالله را پس از احضار برای بازجویی بازداشت کردند.

پیش از این نیز در روز ۵ نوامبر، علی حسین فتیل و محمد حسین فتیل، دو برادر، به همراه علی احمد فتیل، سید جعفر المحفوظ و سید علی الغریفی در منطقه الدراز بازداشت شده بودند.

این بازداشت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحرین هم‌زمان با محاکمه علمای دینی شیعه، شاهد تشدید تدابیر امنیتی است. بر اساس این گزارش، اقدامات اخیر با هدف برخورد با شهروندانی انجام می‌شود که در اعتراض به محاکمه علما و در حمایت از آزادی آنان تحرکاتی داشته‌اند؛ روندی که به گفته منابع منتشرکننده این گزارش، نشان‌دهنده گسترش دامنه برخوردهای امنیتی و تلاش برای جلوگیری از هرگونه حرکت مردمی در حمایت از علمای دینی است.



...........

پایان پیام/ ۲۱۸

