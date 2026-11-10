به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی برای سیصد و نود و هفتمین روز پیاپی، آتش‌بس غزه را نقض کردند و همزمان با یورش‌ها و عملیات سرکوب و بازداشت گسترده در کرانه باختری، یک کودک فلسطینی به شهادت رسید. در همین حال، فعالیت‌های یهودی‌سازی و یورش به صحن‌های مسجد الاقصی و بازارهای تاریخی قدس اشغالی نیز تشدید شد.

در نوار غزه، نیروهای رژیم صهیونیستی از صبح امروز (سه‌شنبه) ۹ نقض جدید آتش‌بس امضا شده در شرم‌الشیخ را مرتکب شدند. این نقض‌ها شامل سه عملیات تخریب منازل مسکونی در شرق اردوگاه المغازی و گلوله‌باران توپخانه‌ای این اردوگاه و مناطق شرقی شهر دیرالبلح بود.

در خان‌یونس، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به شدت به سمت قایق‌های ماهیگیران در دریا تیراندازی کردند که به زخمی شدن یک ماهیگیر و تخریب و آتش گرفتن دو قایق منجر شد.

همچنین مناطق جنوبی و شرقی خان‌یونس شاهد گلوله‌باران توپخانه‌ای، پرتاب نارنجک‌های صوتی، تخریب زمین‌ها و مزارع کشاورزی و آتش‌سوزی در نزدیکی خیابان اللیمون بود. این حملات به زخمی شدن دو نفر، از جمله یک زن، بر اثر تیراندازی رژیم صهیونیستی منجر شد.

این نقض‌ها پس از آن رخ داد که دشمن روز دوشنبه ۱۷ نقض دیگر را مرتکب شد و در جریان آن یک نفر به شهادت رسید و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

در کرانه باختری اشغالی، کودک معتز ایاد دغلس، ۱۴ ساله، بر اثر تیراندازی نیروهای رژیم صهیونیستی در جریان یورش به روستای برقه در شمال غربی نابلس به شهادت رسید. دو شهروند دیگر نیز با گلوله جنگی زخمی شدند و نیروهای اشغالگر مانع از رسیدن اکیپ‌های امدادی به مجروح سوم شدند.

همزمان، حملات بازداشت و یورش گسترده‌ای انجام شد که شامل بازداشت رهبر و اسیران آزادشده عدنان عصفور، ابراهیم شواهنه و نهاد شقیرات از نابلس، بازداشت چهار شهروند از جمله یک دختر در المغیر رام‌الله، سه جوان در سنیریا و حبله در قلقیلیه، و یک نفر در الخلیل بود.

نیروهای اشغالگر همچنین به مسجد الزیر در شرق بیت‌لحم یورش بردند و نمازگزاران را از ادای نماز صبح بازداشتند و چندین ساعت آنان را در بازداشت نگه داشتند.

در قدس اشغالی، شهرک‌نشینان صهیونیستی به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند و با حراست شدید نیروهای رژیم صهیونیستی مراسم تلمودی برگزار کردند.

همزمان، ده‌ها شهرک‌نشین در بازار تاریخی قطانین در مجاورت مسجد الاقصی، در آستانه «رأس ماه عبری»، جشن پرهیاهویی برگزار کردند و با دمیدن در بوق و برافراشتن پرچم‌های رژیم صهیونیستی، اقدامی تحریک‌آمیز برای تغییر واقعیت تاریخی و حقوقی و تثبیت برنامه‌های یهودی‌سازی در شهر قدیمی انجام دادند.

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