به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم اهدای این مجموعه روز ۵ نوامبر در مشهد مقدس برگزار شد.

علامه سید شه‌نشاه حسین نقوی در این مراسم گفت: این مجموعه به زبان اردو، به معرفی شهدای شیعه پاکستان از سال ۱۹۴۷ تاکنون اختصاص دارد. این طرح در مجموع حدود ۲۰ جلد خواهد بود که تاکنون ۱۴ جلد آن به چاپ رسیده است.

وی افزود: هدف از این کار علمی، حفظ تاریخ شیعه پاکستان و آشنایی نسل‌های آینده با فداکاری‌های شهدا است.

به گفته او، نسل جدید باید بداند که شیعیان پاکستان در مسیر محبت و وابستگی به اهل‌بیت(ع) چه دشواری‌هایی را متحمل شده‌اند.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جلال حسینی، رئیس کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، و مهدی لسانی، مدیر اداره زائران خارجی، نیز حضور داشتند.

سید جلال حسینی در این مراسم از اهدای این مجموعه ارزشمند تشکر کرد و از سوی حرم مطهر، هدایایی به علامه سید شه‌نشاه حسین نقوی تقدیم کرد.

مجموعه «مقاتل شیعه پاکستان» تلاشی برای ثبت و مستندسازی تاریخ شهادت شیعیان این کشور از زمان استقلال پاکستان تاکنون است. این مجموعه در قالب ۲۰ جلد برنامه‌ریزی شده و تاکنون ۱۴ جلد آن منتشر شده است. اهدای این مجموعه به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، گامی در جهت حفظ و در دسترس قرار دادن این میراث تاریخی برای پژوهشگران و نسل‌های آینده است.

گفتنی است، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی با برخورداری از تالار مطالعه کتاب‌های خارجی و مجموعه‌ای از منابع به زبان‌های مختلف دنیا به اهل علم و پژوهش به‌ویژه زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی، خدمات‌رسانی می‌کند.

....................

پایان پیام/