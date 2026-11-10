به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمید نیلی، صبح امروز در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در سالن جلسات شهدای استانداری همدان ضمن یاد رهبر شهید انقلاب با اشاره به جایگاه مساجد در ترویج فرهنگ قرآنی، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی نوجوانان و جوانان در مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به درگذشت کوروش زارعی، هنرمند و چهره فعال عرصه فرهنگ و هنر اظهار کرد: روز گذشته یکی از دوستان و هنرمندان عزیز را از دست دادیم و فقدان ایشان موجب تأثر و اندوه جامعه فرهنگی و هنری شد.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور بیان کرد: امسال بیش از هر زمان دیگری جای خالی رهبر شهیدمان در جشنواره‌ها و مسابقات احساس می‌شود؛ همان عزیزی که آرزو داشت هر مسجد به پایگاهی برای قرآن تبدیل شود.

وی ادامه داد: ای کاش ایشان در میان ما بودند و می‌دیدند که فرزندان مسجد چگونه برای تحقق این آرمان در کنار یکدیگر گرد آمده‌اند؛ امیدواریم به برکت این حرکت‌ها، شاهد مساجدی پرشورتر و فعال‌تر در عرصه قرآن کریم باشیم.

نیلی با اشاره به رویکرد هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان گفت: در جلسات تخصصی و با همراهی کارشناسان و فعالان قرآنی، تلاش کردیم فراخوان این دوره را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که مدهامتان فراتر از برگزاری یک مسابقه باشد و به بستری برای رفاقت، همدلی و حضور پرشور نوجوانان و جوانان در مسجد تبدیل شود.

وی افزود: تأکید بر رقابت‌های گروهی نیز از همین نگاه نشات گرفت؛ چراکه معتقدیم نوجوانان و جوانان مسجدی باید در کنار یکدیگر تمرین کنند، استعدادهایشان شکوفا شود و پیوندشان با مسجد عمیق‌تر و ماندگارتر شود.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور با اشاره به استقبال گسترده از این دوره عنوان کرد: حضور بیش از ۱۶ هزار نفر شرکت‌کننده در هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان که رشد ۳۵ درصدی را نسبت به دوره گذشته نشان می‌دهد، تنها یک آمار نیست؛ بلکه تصویری امیدبخش از ظرفیت گسترده مساجد و اشتیاق نسلی است که می‌خواهد زیست قرآنی خود را در مسجد تجربه کند.

وی ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد تصریح کرد: اکنون که به ایستگاه پایانی هجدهمین دوره مسابقات مدهامتان رسیده‌ایم، از صمیم قلب به همه نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده، مربیان، داوران، مدیران کانون‌ها و تمامی عزیزانی که برای برگزاری این دوره تلاش کردند، خداقوت می‌گویم.

نیلی خاطرنشان کرد: مدهامتان صرفاً یک مسابقه نیست، بلکه عهدی برای نزدیک‌تر شدن به آرمان شهیدمان و تحقق آرزوی اوست؛ آرزویی که بر اساس آن هر مسجد باید پایگاه قرآن باشد.



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