به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به آیین پایانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامّتان»، ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و بچه‌های مسجد، این مسابقات را گام شایسته در تحقق مطالبه رهبر شهید برای تبدیل هر مسجد به پایگاه قرآن دانست.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إن هذا القرآن یَهْدِی لِلتِی هی أقومُ وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ»

قرآن کریم چراغ هدایت و سرچشمه حکمت و رحمت الهی است و مسجد، در امتداد این هدایت همواره جایگاه پیوند ایمان، معرفت و حیات اجتماعی مسلمانان بوده است. در سنت دیرپای فرهنگ اسلامی، مسجد نه تنها مأمن عبادت و نیایش که کانون تعلیم و تربیت همبستگی اجتماعی و بالندگی اندیشه و اخلاق به شمار می‌رود. پاسداشت این جایگاه و استوار ساختن پیوند نسل‌های نو با کلام وحی از بایسته‌های تعالی فرهنگی و معنوی جامعه اسلامی است.

یکی از ضرورت‌های بنیادین در گسترش فرهنگ دینی پیوند فعالیت‌های فرهنگی با متن زندگی مردم است. رویدادهایی که از محله‌ها، کوچه‌ها و خیابان‌های شهر سرچشمه می‌گیرند و بر ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت داوطلبانه مردم استوارند از امکان بیشتری

برای استمرار اثرگذاری و تبدیل شدن به جریان‌های پایدار فرهنگی برخوردارند. فرهنگ آنگاه

ریشه می‌دواند و بالنده می‌شود که از حصار مناسبت‌ها و برنامه‌های رسمی فراتر رود و در زندگی روزمره مردم حضور و امتداد یابد.

از این منظر مسابقات قرآنی مدهامّتان از اهمیتی دوچندان برخوردار است؛ چراکه خاستگاه آن کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد و بستر شکلگیری آن، متن مساجد و محلات کشور است. این ویژگی، مدهامّتان را فراتر از یک رقابت قرآنی به فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های مردمی، شکوفایی استعدادهای جوان و تقویت جایگاه مسجد در حیات فرهنگی

و اجتماعی تبدیل می‌کند. بی‌تردید گسترش روزافزون دامنه این رویداد و حضور پرشمارترِ نوجوانان و جوانان در آن می‌تواند به گسترش انس با قرآن کریم در خانواده‌ها و محلات و تعمیق فرهنگ قرآنی در پهنه جامعه بینجامد.

برگزاری هجدهمین دوره این مسابقات، جلوه‌ای ارزشمند از استمرار چنین رویکردی و گامی شایسته در تحقق مسجدمحوری در فعالیت‌های قرآنی از تأکیدات رهبر شهید انقلاب(ره) است. اهمیت این حرکت را نباید تنها در رقابت و کسب رتبه جستجو کرد؛ دستاورد والاتر

آن تقویت روحیه همدلی و مشارکت جمعی، پرورش نسل‌های مأنوس با کلام وحی و فراهم آوردن

زمینه‌ای برای پیوند ژرف‌تر میان معرفت دینی و زیست فردی و اجتماعی است. قرآن، آنگاه

که از ساحت تلاوت به عرصه تدبر و عمل راه می‌یابد، می‌تواند چراغ راه انسان در مناسبات اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی باشد.

اینجانب مراتب سپاس خود را به استادان، داوران، برگزارکنندگان و به ویژه جوانان و نوجوانانی که با شوق آموختن و انس با کلام الهی در این محفل حضور یافته‌اند ابراز می‌دارم و امیدوارم که خداوند متعال این کوشش‌های ارجمند را بخشی از گسترش روزافزون معارف قرآنی در متن زندگی مردم، شکوفایی استعدادهای نسل جوان و اعتلای جایگاه مساجد در حیات فرهنگی و اجتماعی کشور قرار دهد.

سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

گفتنی است، هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامّتان با حضور ۴۰ گروه از ۲۲ استان ویژه اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه به میزبانی دارالمومنین همدان برگزار شد.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

