به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، مراسم عزاداری و یادواره سه بانوی شهیده با عنوان «به رسم مادر» از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه، با برگزاری برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و هنری و حضور سخنرانان و مداحان در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

این مراسم با عنوان «به رسم مادر» به مدت سه شب، از ساعت ۱۸:۳۰ در مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران واقع در بلوار امین، بعد از سه‌راه سالاریه برگزار خواهد شد.

در نخستین شب این برنامه، سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، یادواره شهیده معصومه کرباسی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ثنایی و مداحی حاج جواد اشعری برگزار می‌شود. همچنین مستند «عروس لبنان» اکران شده و راحله امینیان اجرای برنامه را بر عهده خواهد داشت.

چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه نیز یادواره شهیده زهرا حدادعادل با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین لقمانی و مداحی حاج حسن مالکی‌نژاد برگزار می‌شود. اجرای مهدی اعرابی و اجرای گروه سرود از دیگر بخش‌های این مراسم است.

در سومین شب، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه، یادواره شهیده بشری حسینی خامنه‌ای با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین پناهیان برگزار خواهد شد. همچنین فضه‌سادات حسینی به اجرای برنامه و احمد بابایی به شعرخوانی می‌پردازند.

برپایی حسینیه کودک و اجرای گروه‌های سرود از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم در سه‌شب است.

این مراسم همراه با اطعام و سفره پربرکت اهل‌بیت(علیهم‌السلام) برگزار می‌شود.

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