به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید رحیم توکل در سخنرانی دوشنبه شب حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به اینکه نخستین ابزار دشمن برای تسلط بر ملت‌ها، ایجاد ترس از قدرت نظامی و تهدید به کشته‌شدن است، اظهار داشت: دشمن تلاش می‌کند با نمایش توان تسلیحاتی و تهدیدهای خود، اراده ملت‌ها را درهم بشکند؛ اما ملتی که شهادت را آرزوی خود می‌داند، با چنین تهدیدهایی از میدان خارج نمی‌شود. ملت ایران در طول دوران دفاع مقدس نیز با همین روحیه از موانع و خطرها عبور کرد.

آیت‌الله توکل دومین راهبرد دشمن را فشار و محاصره اقتصادی دانست و با اشاره به محاصره مسلمانان در شعب ابی‌طالب افزود: مسلمانان در آن دوران، حدود سه سال با دشواری و کمبودهای فراوان روبه‌رو بودند، اما با صبر و استقامت در کنار پیامبر اکرم(ص) ایستادند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت تأکید کرد: فشار اقتصادی و محروم‌سازی ملت‌ها از نیازهای اساسی، از شیوه‌های دیرینه دشمنان برای وادار کردن جوامع به عقب‌نشینی است؛ با این حال، ملت ایران نیز در برابر این فشارها ایستادگی کرده است.

وی سومین راهبرد دشمن را تضعیف بصیرت و تغییر معیار تشخیص حق و باطل عنوان کرد و گفت: دشمن می‌کوشد با تحریف واقعیت‌ها، بزرگ‌نمایی مشکلات و نادیده گرفتن خدمات، نگاه مردم را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که حقیقت را وارونه ببینند و ناخواسته در مسیر اهداف دشمن قرار گیرند.

آیت الله توکل با اشاره به نمونه‌هایی از تاریخ اسلام، از جمله ماجرای ابن‌ملجم، شمر و تبلیغات معاویه علیه امیرالمؤمنین(ع)، خاطرنشان کرد: انحراف در شناخت و تشخیص، می‌تواند انسان را تا مقابله با حقیقت و ارتکاب خطاهای بزرگ پیش ببرد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به جنگ صفین و ماجرای قرآن بر نیزه کردن، تصریح کرد: هنگامی که سپاه معاویه در آستانه شکست قرار گرفت، با بالا بردن قرآن‌ها بر نیزه، گروهی از افراد ناآگاه را دچار تردید کرد و آنان را به توقف جنگ واداشت. در حالی که امیرالمؤمنین(ع) و یاران آگاه ایشان، این اقدام را فریب و ترفندی برای نجات سپاه دشمن می‌دانستند.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت معیارهای حق گفت: انسان باید ابتدا حق را بشناسد و سپس افراد و جریان‌ها را با آن معیار بسنجد؛ نه اینکه حق را صرفاً با افراد و ظاهر رفتارها تشخیص دهد.

آیت‌الله توکل همچنین با یادآوری ماجرای مسلم بن عقیل در کوفه و نقش تبلیغات و فریب در پراکنده شدن مردم، بیان داشت: بی‌بصیرتی سبب شد گروهی که برای حمایت از امام حسین(ع) گرد آمده بودند، با شنیدن سخنان فریبنده و اعتماد به افراد نادرست، صحنه را ترک کنند و زمینه شهادت مسلم بن عقیل و وقوع حادثه کربلا فراهم شود.

وی چهارمین راهبرد دشمن را به تأخیر انداختن اقدام در زمان مناسب عنوان کرد و با اشاره به ماجرای توابین گفت: گروهی پس از واقعه کربلا تازه به اشتباه خود در یاری نکردن امام حسین(ع) پی بردند و برای جبران آن قیام کردند؛ در حالی که اگر در زمان مناسب در کنار امام می‌ایستادند، ممکن بود مسیر حوادث به‌گونه دیگری رقم بخورد.

آیت‌الله توکل در پایان با اشاره به شرایط امروز و ضرورت شناخت اقتضائات زمان، تأکید کرد: بصیرت تنها به داشتن اطلاعات و مطالعه محدود نمی‌شود، بلکه شناخت درست وظیفه و اقدام در زمان مناسب را نیز در بر می‌گیرد.

وی با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی، بر استمرار آگاهی، هوشیاری و ایستادگی در برابر تهدیدها و جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

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