به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ، ۶ روز پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، با طرح ادعای تردیدآمیز درباره سلامت انتخابات، با واکنش‌های انتقادی از سوی دموکرات‌ها و حتی برخی چهره‌های محافظه‌کار روبه‌رو شد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال پرسید آیا کسی واقعاً باور دارد که انتخابات سالم بوده و چرا نظرسنجی‌ها تا این اندازه اشتباه از آب درآمده‌اند.

شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، این اظهارات را بازگشت ترامپ به انکار نتایج انتخابات خواند.

مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق جمهوری‌خواه که پیش‌تر از حامیان ترامپ بود، نیز با انتقاد از او گفت رئیس‌جمهور با وجود کنترل وزارت دادگستری، تاکنون هیچ‌کس را در ارتباط با ادعاهای مربوط به انتخابات ۲۰۲۰ محاکمه نکرده است. او شکست جمهوری‌خواهان را نتیجه نارضایتی رأی‌دهندگان از ترامپ و حزبش دانست.

طرح این ادعا از سوی ترامپ در حالی است که وی روز گذشته در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس صراحتاً اعتراف کرد که نارضایتی رأی‌دهندگان از جنگ با ایران، افزایش قیمت بنزین و مخالفت گسترده با اسرائیل از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای بوده است.

مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نیز، در واکنش به شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، رأی‌دهندگان را به انتخاب اشتباه متهم کرد.

او با ابراز تأسف از واگذاری اکثریت مجلس نمایندگان به دموکرات‌ها گفت: متأسفم که رأی‌دهندگان انتخابی اشتباه کردند.

انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار شد. جمهوری‌خواهان در هر دومجلس سنا و کنگره شکست بسیار سنگینی را متحمل شده و کنترل اکثریت هر دو مجلس را به دموکرات‌ها واگذار کردند.

انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ به شکستی فراگیر برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد. دموکرات‌ها نه‌تنها در رقابت‌های ملی، بلکه در ایالت‌هایی که سال‌ها پایگاه مطمئن جمهوری‌خواهان محسوب می‌شدند نیز پیشروی کردند. شکست نامزدهای مورد حمایت ترامپ، از دست رفتن کرسی‌های مهم و ناکامی در حفظ نفوذ در میان رأی‌دهندگان روستایی و لاتین‌تبار نشان می‌دهد که موج انتخاباتی این دوره فراتر از یک جابه‌جایی معمول در کنگره بوده و به رد آشکار عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش تبدیل شده است.

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