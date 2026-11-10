به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تحقیقات جدید عامل اصلی و منشا یک کارزار تبلیغاتی گسترده ضداسلامی علیه انگلیس، رژیم صهیونیستی بوده است.

این کارزار که توسط پژوهشگرانی به نام‌های «مارک اوون جونز» و «سوهان دی‌سوزا» افشا شد، در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۴ انگلیس و همچنین در جریان شورش‌های ضداسلامی که اواخر همان سال سراسر این کشور را فرا گرفت، به اوج خود رسیده بود. این کارزار شامل حجم انبوهی از تبلیغات پولی بود که درباره «تصرف انگلیس توسط اسلام» که ادعا می‌شد با هدایت قطر صورت می‌گیرد، هشدار می‌دادند.

به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، جونز و دی‌سوزا در مقاله‌ای که در وب‌سایت «دِ نرو» (The Nerve) منتشر شده، نوشته‌اند: «بر اساس تحقیقات صروت گرفته، بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، محتوای این کارزار که انگلیس را هدف قرار داده بود، بیش از ۱۵۴ میلیون بار دیده شده است.»

این دو محقق همچنین اعلام کردند: نخستین موج تبلیغات این کارزار در انگلیس، در ماه‌های منتهی به انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ آغاز شد. این تبلیغات همچنین در طول زمستان و بهارِ پیش از وقوع شورش‌های ضداسلامی که پس از جنایت و قتل در ساوت‌پورت رخ داد، به‌شدت انگلیس را هدف قرار داده بودند.»

آنها همچنین در جریان تحقیقات خود متوجه شدند که کارهای تدوین انجام‌شده برای این کارزار، به یک «آدرس اینترنتی ثابت (IP) در اراضی اشغالی» مرتبط بوده است.

بررسی‌های داده‌های گسترده‌تر موجود در ۷۸ فایل ویدیویی که از کانال‌های این کارزار در پلتفرم تلگرام به دست آمده، «نشان‌دهنده وجود نام‌ها، القاب و واژگان عبری در پوشه‌ها، نام‌گذاری درایوها و پروژه‌های تدوین، به همراه نام‌های کاربری و شناسه‌های مدل دستگاه‌های مک (Mac) است.»

علاوه بر این، «داده‌های استخراج‌شده از یک حساب کاربری ویندوز نشان می‌دهد که تنظیمات زمانی بین ۲۲ تا ۲۷ اکتبر از منطقه زمانی عربستان (UTC+۳) به (UTC+۲) تغییر کرده است؛ تغییری که با بازگشت رژیم صهیونیستی به ساعت زمستانی مطابقت دارد. اگرچه لبنان و سرزمین‌های فلسطینی نیز در همان آخر هفته ساعت‌های خود را تغییر دادند، اما با در نظر گرفتن الگوی کاری، روایت‌های مطرح‌شده، آدرس IP و برچسب‌های عبری، شواهد به رژیم صهیونیستی اشاره دارند.»

در ژوئیه ۲۰۲۴، پس از آنکه فردی به نام «اکسل روداکوبانا» سه دختر خردسال را در شهر ساوت‌پورت به قتل رساند، ناآرامی‌های خشونت‌آمیزی در شهرها و مناطق مختلف انگلیس علیه مسلمانان و اقلیت‌های قومی به راه افتاد.

در جریان این کارزار که پس از این قتل‌ها شدت گرفت، به‌طور دروغین ادعا می‌شد که روداکوبانا یک مسلمان است.

این پژوهشگران می‌نویسند: «انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار مهمی در دامن زدن به این شورش‌ها داشت؛ به‌طوری که کر استارمر، نخست‌وزیر وقت انگلیس به شرکت‌های بزرگ فناوری هشدار داد که چرا اجازه می‌دهند در فضای آنها نفرت‌پراکنی ترویج شود.»

صفحات فیس‌بوکی که پیام‌های ضداسلامی منتشر می‌کردند، در سال ۲۰۲۴ بیش از ۵۰۰ هزار پوند صرف تبلیغات کردند. پژوهشگران این اقدام را «بزرگ‌ترین عملیات نفوذ پنهان علیه انگلیس، از نظر میزان دیده شدن و هزینه‌های تبلیغاتی» توصیف کرده‌اند. این کارزار در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز در پلتفرم‌های فیس‌بوک، یوتیوب و تیک‌تاک ادامه یافت.

این کارزار شامل تبلیغاتی بود که درباره یک «تهاجم» هشدار می‌دادند و مدعی بودند که «قطر در حال اسلامی‌سازی انگلستان است». همچنین تصاویری که با هوش مصنوعی تولید شده بودند، مسجدی بزرگ را در کنار ساختمان پارلمان انگلیس و پرچم قطر را در مقابل برج ساعت «بیگ‌بن» به تصویر می‌کشیدند. این فعالیت‌ها همچنین شامل چندین مجموعه مستند کوتاه بود، از جمله قسمتی درباره شهر «برادفورد» که در آن ادعا شده بود این شهر در منطقه «یورکشایر غربی» توسط «مهاجران مسلمان» اشغال شده است.

گفته می‌شود پس از اکتبر ۲۰۲۴، مجموعه‌ای از تبلیغات و ویدیوها که انگلیس را هدف قرار داده بودند، بیش از ۲۵ میلیون بار دیده شدند.

در فوریه ۲۰۲۶، ویدیوهایی در یوتیوب بدون ارائه هیچ‌گونه مدرکی مدعی شدند که قطر از یک نامزد مستقل مسلمان که در انتخابات محلی ماه مه شرکت کرده بود، حمایت می‌کند.

اگرچه هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد اسرائیل مستقیما در این کارزار دست داشته است، اما برخی وزرای این رژیم با چهره‌های راست افراطی انگلیس هم‌سو شده و روایت‌های ضد مسلمانان را درباره انگلیس ترویج کرده‌اند.

«امیخای شیکلی» وزیر امور یهودیان در خارج از اسرائیل در کابینه رژیم صهیونیستی از «تامی رابینسون» فعال راست افراطی که نام واقعی‌اش «استیون یاکسلی-لنون» است، حمایت و او را به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرده است.

شیکلی تابستان گذشته در مصاحبه‌ای گفته بود: «یهودستیزی برای یک اروپایی یا آمریکایی معمولی اهمیتی ندارد. اما اسلام رادیکال برای آن‌ها بسیار بسیار مهم است؛ بنابراین ما باید از این موضوع بهره‌برداری کنیم.»

روزنامه نیویورک تایمز در ژوئن ۲۰۲۴ گزارش داد که وزارت امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی به ریاست «شیکلی»، مبلغ دو میلیون دلار برای یک کارزار نفوذ هزینه کرده است؛ کارزاری که آمریکایی‌ها را با «پیام‌های طرفدار اسرائیل» هدف قرار می‌داد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این کارزار علاوه بر ایالات متحده، کشورهای دیگری در اروپا را نیز با ترویج دیدگاه‌های ضد مسلمانان، ضد مهاجران و ضد قطر هدف قرار داده است.

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