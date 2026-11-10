به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری، رایزن فرهنگی کشورمان، پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ با حضور در برنامه ویژه میهمانان (VIP Night) نمایشگاه هنری «Beneath the Canopy» در هتل بارموی شهر فری‌تاون، از آثار هنرمندان سیرالئونی بازدید کرد.

این نمایشگاه با مشارکت مجموعه هنری KOMPAN Artists و همکاری بانک Access، وزارت گردشگری و امور فرهنگی سیرالئون و هتل بارموی، از ۶ تا ۸ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شد. موضوع اصلی این رویداد، طبیعت، پوشش گیاهی و حیات‌وحش بود و بخشی از عواید فروش آثار نیز به پناهگاه شامپانزه‌های تاگوگاما اختصاص داشت.

در جریان این بازدید، رایزن فرهنگی ایران ضمن مشاهده آثار ارائه‌شده از سوی ۱۲ هنرمند سیرالئونی، به‌صورت فردبه‌فرد با آنان گفت‌وگو کرد و درباره زمینه‌های توسعه همکاری‌های هنری و فرهنگی میان ایران و سیرالئون به تبادل نظر پرداخت.

اسفندیاری در این گفت‌وگوها با اشاره به ظرفیت هنرهای تجسمی در انتقال مفاهیم انسانی، اخلاقی و معنوی، از هنرمندان سیرالئونی دعوت کرد با الهام از مفاهیم قرآن کریم، آثاری با موضوعاتی همچون کرامت انسانی، صلح، عدالت، مهربانی، خانواده، طبیعت و مسئولیت اجتماعی خلق کنند.

وی همچنین از هنرمندان علاقه‌مند دعوت کرد با تولید آثار هنری متناسب با مضامین قرآنی، زمینه حضور و ارائه آثار خود را در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران فراهم کنند.

رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر اینکه هنر می‌تواند زبان مشترک ملت‌ها و بستری برای گفت‌وگوی میان فرهنگ‌ها باشد، اظهار داشت که هنرمندان می‌توانند بدون محدود شدن به قالب‌ها و شیوه‌های خاص، با حفظ سبک و هویت هنری خود، دریافت‌های خلاقانه‌شان از مفاهیم قرآنی و ارزش‌های مشترک انسانی را در آثارشان بازتاب دهند.

در این دیدار همچنین ظرفیت‌هایی همچون برگزاری نمایشگاه‌های مشترک هنری، تبادل آثار، برگزاری کارگاه‌های تخصصی و ایجاد ارتباط میان هنرمندان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سیرالئون، شناسایی استعدادهای هنری این کشور و ایجاد زمینه برای معرفی آثار هنرمندان سیرالئونی در رویدادهای فرهنگی و هنری ایران را از محورهای قابل پیگیری در برنامه‌های همکاری دوجانبه قرار داده است.

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