به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی روز سه شنبه در مراسم وداع با زنده‌یاد کوروش زارعی، هنرمند متعهد و انقلابی که صبح در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به شخصیت قرآنی و ویژگی‌های اخلاقی این هنرمند اظهار کرد: کوروش زارعی خادم قرآن بود؛ هنرمندی قرآنی، جهادی، انقلابی، مکتبی و متعهد. بسیاری به‌واسطه آغوش گشوده او احساس برادری با او داشتند و زارعی برای بسیاری از شما خاطراتی بی‌بدیل ساخته است.

وی با یادآوری خاطرات خود از همراهی با زارعی در سفر به عراق افزود: در سفر به بصره، استقبال مردم عراق از او به‌عنوان هنرمندی بین‌المللی بسیار چشمگیر بود. همان‌جا می‌شد تواضع زنده‌یاد زارعی را دید و رفتار متواضعانه‌اش به‌روشنی نمایان بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دیدارهای خود با این هنرمند فقید عنوان کرد: هر زمان که کوروش زارعی نزد من می‌آمد، با عزت نفس می‌گفت خواسته‌ای ندارم و برای درد دل آمده‌ام. یکی از دغدغه‌های او کم‌توجهی به بانوان در حوزه هنر بود. او در عرصه تئاتر که هنر مادر است و ظرفیت‌های ارزشمندی دارد، برای تقویت نگاه بین‌المللی به مردم ایران و منطقه و همچنین فعالیت جدی در حوزه مقاومت تلاش بسیاری می‌کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قمی ادامه داد: زارعی اهل حرف و اندیشه بود؛ پیگیر، دلسوز و مدیری توانمند که تشریفاتی عمل نمی‌کرد. هیچ مانعی نمی‌توانست سد راهش شود و هرگاه کاری را به سرانجام می‌رساند، از انجام آن ذوق می‌کرد. او در بزنگاه‌های لازم اهل هزینه دادن بود و در کنار این ویژگی‌ها، ادب، تواضع و اخلاص را نیز در شخصیت خود جمع کرده بود.

وی با اشاره به روزهای پایانی زندگی این هنرمند اظهار داشت: کوروش زارعی در این روزها با صلابت درد کشید و ذکر حق بر زبان داشت. او به‌جای شکایت از شرایط و رنج‌های خود، از افق پیش رو سخن می‌گفت و هیچ‌گاه اهل شکوائیه نبود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت میراث هنری زارعی گفت: هنرمندانی مانند او کم‌شمارند و امیدوارم قدردان تلاش‌هایش باشیم. از تلاش‌های او جوانه‌هایی به‌صورت مستمر و مکرر خواهد رویید و امیدوارم پرچمی که برافراشت، همچنان برافراشته بماند.

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