به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن مطالعات اسلامی بریتانیا (BRAIS) از پژوهشگران، استادان و دانشجویان دکتری و همچنین متخصصان خارج از محیط دانشگاهی دعوت کرد پیشنهاد مقاله و پنل‌های علمی خود را برای کنفرانس سالانه ۲۰۲۷ این انجمن ارسال کنند.

این کنفرانس قرار است ۱۴ و ۱۵ ژوئن ۲۰۲۷ (۲۴ و ۲۵ خرداد ۱۴۰۶) در دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند برگزار شود.

بر اساس این فراخوان، محورهای کنفرانس شامل تمامی موضوعات مرتبط با اسلام و جوامع مسلمان، از دوره شکل‌گیری و کلاسیک تا دوران پیشامدرن و معاصر است.

شرایط ارسال آثار به این شرح اعلام شده است:

مقاله انفرادی: چکیده حداکثر ۳۰۰ کلمه.

پنل تخصصی: معرفی موضوع پنل و چکیده مقالات، هر یک حداکثر ۲۰۰ کلمه، به همراه رزومه ارائه‌دهندگان.

مهلت ارسال پیشنهادها ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷، ساعت ۱۷ به وقت گرینویچ (GMT) اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق این لینک ارسال کنند.

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