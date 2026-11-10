به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای عضو «کشورهای مستقل همسود» گفت: «زیرساخت‌های نظامی ناتو در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک به‌طور نظام‌مند در حال نوسازی و گسترش هستند.»

به نقل از خبرگزاری نووستی، وی در ادامه خاطرنشان کرد: «عملیات شناسایی فنی بر فراز قلمروی روسیه و بلاروس به‌طور مداوم در جریان است و در مناطق مرزی نیز به‌طور مرتب اقدامات تحریک‌آمیز صورت می‌گیرد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که در سال‌های اخیر، روسیه نسبت به تقویت بی‌سابقه نیروهای ناتو در امتداد مرزهای غربی خود ابراز نگرانی کرده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه روسیه بارها تاکید کرده که این کشور آماده گفت‌وگویی برابر با ناتو است و از غرب انتظار دارد که سیاست نظامی‌سازی این قاره را کنار بگذارد.

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