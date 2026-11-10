به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نمایشگاه سه‌روزه هنری با حضور ده‌ها دختر هنرمند شیعه در استان غزنی افغانستان برگزار شد که طی آن حدود ۵۰۰ اثر هنری در رشته‌های مختلف از جمله نقاشی، خوش‌نویسی و صنایع‌دستی به نمایش درآمد.

این نمایشگاه به ابتکار دو بانوی هنرمند و با هدف معرفی استعدادها و توانمندی‌های هنری دختران و همچنین بازتاب پیام‌ها و مفاهیم مرتبط با ماه محرم برگزار شد.

در این نمایشگاه، آثار متنوعی از دختران هنرمند به نمایش گذاشته شد که نشان‌دهنده ظرفیت و خلاقیت آنان در زمینه‌های مختلف هنری بود. برگزارکنندگان هدف از برپایی این رویداد را فراهم کردن فرصتی برای معرفی توانایی‌های دختران، حمایت از فعالیت‌های هنری زنان و انتقال پیام‌های فرهنگی و مذهبی عنوان کردند.

شماری از دختران شرکت‌کننده نیز با استقبال از برگزاری این نمایشگاه، خواستار حمایت بیشتر از هنرمندان زن شدند و تأکید کردند که برپایی چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادها و گسترش فعالیت‌های هنری دختران را فراهم کند.

برگزاری این نمایشگاه در شرایطی صورت می‌گیرد که دختران افغانستان همچنان با محدودیت‌های گسترده طالبان در زمینه آموزش و تحصیل مواجه‌اند. محرومیت دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، فرصت رشد علمی، حرفه‌ای و اجتماعی را از شمار زیادی از آنان گرفته است.

بی‌تردید، اگر استعداد و توانایی دختران افغانستان با چنین محدودیت‌هایی روبه‌رو نبود و امکان ادامه تحصیل و حضور آزادانه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی را داشتند، بسیاری از آنان می‌توانستند در کنار فعالیت‌های هنری، در حوزه‌های علمی، پزشکی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی نیز دستاوردهای بزرگی داشته باشند و نقش مؤثرتری در پیشرفت جامعه ایفا کنند.

نمایشگاه غزنی تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های دخترانی را به نمایش گذاشت که با وجود محدودیت‌ها، همچنان برای آفرینش، یادگیری و اثرگذاری در جامعه تلاش می‌کنند.

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